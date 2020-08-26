Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:40

Стало известно, сколько родителей возьмут выходной 1 сентября

общество образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили у работающих родителей, собираются ли они провожать своих детей в школу 1 сентября, сообщает RT.

Выяснилось, что 31% опрошенных родителей планируют взять выходной или отпуск на первый день учебного года. Еще 17% хотят отпроситься на полдня и прийти на работу позже.

Большинство опрошенных, а это 52%, вообще не будут отпрашиваться или брать выходной, чтобы проводить детей в школу.

Также, согласно опросу, женщины отпрашиваются с работы 1 сентября чаще мужчин – 33% и 29% соответственно.

Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах страны. Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям. Работу кружков специалисты посоветовали организовать на каникулах, выходных и в праздничные дни.

В школах Москвы линейки организуют только для первоклассников. Для учащихся 2–11-х классов сделают классные часы.

Детей с подтвержденным коронавирусом или контактировавших с больными в школу не допустят. Класс с больным ребенком направят на карантин на 14 дней. Ученики будут временно заниматься дистанционно.

Масочный и перчаточный режим в образовательных учреждениях станет обязателен для административного персонала, охраны и родителей. Учащиеся смогут носить маски по желанию. Рекомендуют находиться в средствах защиты и учителям.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать