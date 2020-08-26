Стало известно, сколько родителей возьмут выходной 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили у работающих родителей, собираются ли они провожать своих детей в школу 1 сентября, сообщает RT.

Выяснилось, что 31% опрошенных родителей планируют взять выходной или отпуск на первый день учебного года. Еще 17% хотят отпроситься на полдня и прийти на работу позже.

Большинство опрошенных, а это 52%, вообще не будут отпрашиваться или брать выходной, чтобы проводить детей в школу.

Также, согласно опросу, женщины отпрашиваются с работы 1 сентября чаще мужчин – 33% и 29% соответственно.

Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах страны. Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям. Работу кружков специалисты посоветовали организовать на каникулах, выходных и в праздничные дни.

В школах Москвы линейки организуют только для первоклассников. Для учащихся 2–11-х классов сделают классные часы.

Детей с подтвержденным коронавирусом или контактировавших с больными в школу не допустят. Класс с больным ребенком направят на карантин на 14 дней. Ученики будут временно заниматься дистанционно.

Масочный и перчаточный режим в образовательных учреждениях станет обязателен для административного персонала, охраны и родителей. Учащиеся смогут носить маски по желанию. Рекомендуют находиться в средствах защиты и учителям.