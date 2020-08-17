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Роспотребнадзор рекомендовал проводить школьные линейки на открытом воздухе по классам либо параллелям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ и Роспотребнадзора.

"Проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей", – говорится в документе.

Специалисты также считают необходимым разработать специальный график учебы и посещения столовой, а также закрепить за каждым классом отдельный кабинет. Это предлагается сделать, чтобы минимизировать контакты между учениками.

Работу кружков специалисты рекомендуют организовать образовательным учреждениям на каникулах, выходных и в праздничные дни. Также в Роспотребнадзоре заявили, что все школы должны будут построить план перехода на дистанционное обучение в случае ухудшения обстановки из-за коронавируса.

Специалисты напомнили, что в новом учебном году в школах будет усилен дезинфекционный режим, в том числе перед входом в здание у всех учащихся будут проверять температуру. Во всех школах также действует запрет на проведение массовых мероприятий.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что школьные учителя должны будут носить маски в новом учебном году. Данное правило будет введено с целью профилактики коронавируса. В то же время детям носить средства индивидуальной защиты необязательно.

Школьные линейки 1 сентября 2020 года в Минпросвещения разрешили проводить, однако решение по ним должно исходить из конкретной эпидемиологической обстановки в регионе. В частности, в московских школах не будут организовывать линейки, о чем рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы также сообщил, что в случае локальных заражений коронавирусом школы смогут переходить на дистанционное обучение. Собянин заявил, что данный формат уже отработан. Глава города выразил надежду, что с приобретением опыта в ходе пандемии коронавируса процесс перехода будет проходить стабильно.

