Школьных учителей в РФ обяжут носить маски

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Школьные учителя должны будут носить маски в новом учебном году, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения РФ.

Данное правило будет введено с целью профилактики коронавируса. В то же время детям носить средства индивидуальной защиты необязательно.

"Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны их носить", – сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что до 1 января 2021 года в школах не будут проводиться массовые мероприятия. Это также связано с мерами по профилактике коронавируса.

Школьные линейки 1 сентября 2020 года в Минпросвещения разрешили проводить, однако решение по ним должно исходить из конкретной эпидемиологической обстановки. В частности, в московских школах не будут организовывать линейки, о чем рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы также сообщил, что в случае локальных заражений коронавирусом школы смогут переходить на дистанционное обучение. Собянин заявил, что данный формат уже отработан. Глава города выразил надежду, что с приобретением опыта в ходе пандемии коронавируса процесс перехода будет проходить стабильно.