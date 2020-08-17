Школьных учителей в РФ обяжут носить маски

12:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Школьные учителя должны будут носить маски в новом учебном году, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения РФ.
Данное правило будет введено с целью профилактики коронавируса. В то же время детям носить средства индивидуальной защиты необязательно.
"Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны их носить", – сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что до 1 января 2021 года в школах не будут проводиться массовые мероприятия. Это также связано с мерами по профилактике коронавируса.
Школьные линейки 1 сентября 2020 года в Минпросвещения разрешили проводить, однако решение по ним должно исходить из конкретной эпидемиологической обстановки. В частности, в московских школах не будут организовывать линейки, о чем рассказал Сергей Собянин.
Мэр столицы также сообщил, что в случае локальных заражений коронавирусом школы смогут переходить на дистанционное обучение. Собянин заявил, что данный формат уже отработан. Глава города выразил надежду, что с приобретением опыта в ходе пандемии коронавируса процесс перехода будет проходить стабильно.
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