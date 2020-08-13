Кабмин РФ одобрил ежемесячную выплату учителям за классное руководство

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Правительство РФ поддержало распределение средств на выплату ежемесячного вознаграждения учителям за классное руководство. Об этом информирует официальный сайт кабмина.

Известно, что доплата классным руководителям составит 5 тысяч рублей.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", – сообщается на сайте.

Отмечается, что средства на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за классное руководство на 2020 год были заблаговременно заложены в федеральный бюджет для исполнения поручения президента РФ от 24 января 2020 года.

Так, вознаграждение в размере 5 тысяч рублей начнут выплачивать классным руководителям с 1 сентября 2020 года.

Ранее стало известно, что в российских школах будут работать учителя-наставники и учителя-методисты. Планируется, что новые должности появятся в учебных заведениях в 2021 году.