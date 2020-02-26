Эксперты оценили предложение штрафовать за оскорбление учителей

Общероссийский профсоюз педагогов предложил ввести штрафы за оскорбление учителей. Согласно законопроекту, родители невоспитанных детей должны будут заплатить за грубость ребенка до 3 000 рублей. При этом размер "санкции" увеличится в случае нападения на педагога. Разбираемся, поможет ли такое нововведение улучшить дисциплину в российских школах.



Оскорбил – заплати

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Инициатива Общероссийского профсоюза педагогов предполагает внесение поправок в федеральный закон "Об образовании" и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). По задумке авторов законопроекта, родителям за неисполнение своих обязанностей по воспитанию ребенка придется заплатить от 500 до 3 000 рублей, а в случае нападения на учителя штраф увеличится до 5 000 рублей.

Ответственность также понесут должностные и юридические лица. Для последних сумма штрафа за оскорбление педагога составит от 100 до 150 тысяч рублей.

Кроме того, за избиение и применение насилия в отношении учителей законопроект предполагает уголовную ответственность. Срок до трех лет получит тот, кто нанес побои педагогу во время исполнения его профессиональных обязанностей. За такие же действия, но совершенные группой лиц, правонарушителям будет грозить до шести лет лишения свободы. Если нововведение будет принято, то для защиты своих прав профсоюзы учителей смогут обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних.





из пояснительной записки к законопроекту В связи с регулярно продолжающимися случаями неуважительного отношения и даже насилия в отношении педагогических работников, предлагается введение ответственности для участников образовательных учреждений, проявляющих неуважительное отношение, выразившееся в оскорблении и (или) проявлении насилия к педагогическим работникам, при осуществлении ими своей профессиональной деятельности.

Примеров нападения школьников на учителей немало. Так, заявление об уходе после конфликта с учеником написала учительница из Лавровской гимназии в Псковской области. Мальчик ударил преподавателя по лицу.

Другой случай произошел в одной из школ Белгорода. Драка между учителем информатики и учеником завязалась прямо на уроке. Видеозапись конфликта попала в сеть, вызвав общественный резонанс.



Не тех наказываем?

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова прокомментировала Москве 24 законопроект о введении административной ответственности для родителей, чьи дети позволяют себе оскорблять педагогов. По мнению эксперта, такая мера вряд ли улучшит ситуацию.

"Это же дефект самой системы образования. Сейчас ни учитель не может на ребенка воздействовать, ни родитель, потому что его тоже за это могут привлечь к ответственности. Возлагать на родителей вину за все, что происходит, наверное, необоснованно, несправедливо и педагогически неверно", – считает Леткова.





Ольга Леткова председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Беда в том, что детей никто и ни к чему не привлекает. Почему ребенок, который ведет себя неправильно в школе, не может быть привлечен к какому-то общественно-полезному труду в качестве наказания, не может быть дежурным по классу или помыть туалет или коридор, притом так, чтобы все это видели, чтобы это было общественным порицанием.

По мнению эксперта, с принятием предлагаемого законопроекта, ситуация не изменится, поскольку дети так и не начнут чувствовать ответственность за свои действия.

"Они должны понимать, что если так себя ведут, то учитель может сообщить в какой-то коллегиальный орган, допустим комиссию или управляющий совет, и ребенок может быть привлечен к ответственности. Это было бы более эффективно", – пояснила она.

В свою очередь, руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков в беседе с Москвой 24 также отметил, что "полицейские" меры эффекта не дадут, поскольку необходимо менять отношение к системе образования.

"Я понимаю озабоченность профсоюза педагогов, потому что эти факты и случаи нападения на учителей участились, но, с другой стороны, я с ними не согласен в том, что эта мера может решить до конца проблему отношения к учителю. Сейчас это борьба со следствиями", – заявил эксперт.





Сергей Комков руководитель Всероссийского фонда образования В каком-то месте, вероятно, эти меры, может, и сработают, где-то, наоборот, усугубят ситуацию. Образование – важнейшая социальная функция государства. Если мы не изменим отношение к ней, то каких бы полицейских мы ни "поставили" в школе, какие бы меры наказаний ни ввели, у нас это будет продолжаться до бесконечности.

Эксперт предположил, что в России следует менять систему взаимодействия между семьей и школой. По словам Комкова, образование сейчас превратилось в сферу коммерческих услуг, поэтому и отношение к преподавателям соответствующее.

"Оно изменится только тогда, когда не полицейские и не суд будут решать, а когда государство в принципиальном и законодательном порядке изменит отношение к системе образования в России. У нас между семьей и школой пропасть, потому что систему образования мы превратили в сферу коммерческих услуг. А этот законопроект увеличит пропасть между семьей и школой. Поэтому я бы не спешил с такими мерами, немного подумал, взвесив все за и против", – заключил собеседник Москвы 24.

В свою очередь, в министерстве просвещения РФ рассказали, что родители получают квалифицированную помощь в области воспитания и образования благодаря национальному проекту "Образование". Также отмечается увеличение числа психологов в школах, которые могут помочь и поддержать в трудных ситуациях школьника, его родителей и учителей.

Вместе с тем в ведомстве усомнились в эффективности предложенных нововведений. В Минпросвещения отмечают, что для решения поставленной задачи, то есть уменьшения количества конфликтных ситуаций в школе, требуется комплексный подход.





Соболева Илона