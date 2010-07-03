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Происшествия

16:44

СК начал проверку после драки между школьником и учителем в Белгороде

происшествия

Фото: соцсети

Следователи проведут проверку по факту драки между учителем и учеником на уроке в одной из школ Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Следователи дадут правовую оценку действиям всех причастных к инциденту лиц.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой была запечатлена драка между учителем информатики и учеником. Ролик вызвал широкий резонанс, многие пользователи высказались в защиту педагога. Комментаторы посчитали, что подросток сам спровоцировал конфликт, оскорбив учителя.

Свою проверку уже провел департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области. Уточнялось, что учитель не будет уволен, однако получит строгое взыскание.

Ранее социологи выяснили, что ответственность за драки школьников большинство россиян возлагают на родителей и воспитание в семье. При этом мнения граждан о допустимости драк в школах разделились.

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