Учителя могут уволить после драки третьеклассниц в столичной школе

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Классный руководитель 3 класса школы №67, ученицы которого подрались, не отстранена от занятий на время расследований. Однако это не значит, что ее не могут уволить по результатам расследования, сообщил Агентству "Москва" директор школы №67 Андрей Козлов.

По его словам, учитель во время конфликта ушел к замдиректора, что считается нарушением. "Она не имеет права на перемене куда-то уходить. Дети в этот момент, получается, остались без присмотра, она это признает", – заявил Козлов.

Директор отметил, что школа, департамент образования, Следственный комитет и прокуратура проведут каждый свое расследование. С участницами конфликта проведет работу школьный психолог.

Сейчас две девочки, пострадавшие в результате конфликта, остаются в больнице с травмами внутренних органов. На госпитализации настояли родители. Всего в больницу направили четырех девочек, двоих из них уже отпустили. Состояние двоих других оценивается как нормальное.

Ссора между тремя ученицами 3 класса произошла в школе на Поклонной улице. Одна из учениц получила закрытую травму живота, вторая – закрытую травму живота и гематому параорбитальной области справа.

У третьей участницы драки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. По данному факту СК проводит доследственную проверку.

Ранее Козлов сообщил, что драка между третьеклассницами произошла на перемене из-за неприязни друг к другу. Всего в драке участвовали пять учениц.