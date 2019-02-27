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14:57

Директор московской школы назвал причину драки третьеклассниц

происшествия

14:57

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Фото: vk.com/readovkanews

Драка между третьеклассницами в одной из московских школ произошла на перемене из-за неприязни друг к другу. Об этом рассказал директор образовательного учреждения Андрей Козлов.

"Причина – неприязненные отношения к друг другу, все произошло на перемене в отсутствие классного руководителя", – цитирует Козлова РИА Новости. По словам директора, в драке участвовали пять учениц. Четырех из них позже увезли в больницу для осмотра. "По настоянию родителей в больнице остались двое девочек, остальные отпущены из-за отсутствия травм", – уточнил Козлов.

Ранее сообщалось, что в школе в районе Дорогомилово между ученицами третьего класса вспыхнул конфликт. В ходе драки школьницы получили сотрясение мозга и ушибы живота.

СК начал доследственную проверку. Сотрудники ведомства выясняют, где в момент стычки были учителя.

В обстоятельствах этого громкого инцидента также пообещала разобраться уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Детский омбудсмен "выясняет обстоятельства случившегося, а также – состояние здоровья пострадавших", – рассказали агентству РАПСИ в пресс-службе Кузнецовой.

Третьеклассницы попали в больницу после школьной драки

происшествия

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