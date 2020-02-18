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Происшествия

18 февраля, 17:02

Уволилась учительница псковской гимназии, которую ударил ученик

происшествия

Фото: vk.com/plohie_novosti_18

Учительница Лавровской гимназии в Псковской области написала заявление на увольнение после конфликта с учеником, в ходе которого школьник ударил преподавателя по лицу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Печорского района.

"После инцидента учительница уволилась. Этот факт подтверждает управление образования Печорского района. Учебный процесс продолжается. Такого никогда ранее не было", – сказала собеседница агентства.

В администрации Печорского района подчеркнули, что с инцидентом будут разбираться.

Учебное заведение победило в конкурсе общеобразовательных учреждений, которые внедряют инновационные образовательные программы. С 2010 по 2013 год гимназия находилась в национальном реестре "Ведущие образовательные учреждения России".

В 2019 году в поселке Боровском Тюменской области сначала отстранили, а затем уволили преподавателя ОБЖ, избившего во время занятия учеников. На опубликованной в Сети видеозаписи видно, как мужчина хватает детей по очереди, толкает и кричит на них матом. По некоторым сведениям, учитель таким образом хотел отучить подопечных кидаться посторонними предметами во время урока.

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