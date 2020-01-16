Власти Брянска выступили против травли студентки-практикантки в школе

17:50
Фото: телеграм-канал “Подъём”
Управление образования брянской городской администрации выступило против травли студентки-практикантки за якобы нетрадиционную сексуальную ориентацию. Об этом сообщает РИА Новости.
Скандал разгорелся после того, как жительница Брянска в социальной сети указала на то, что в школе работает преподаватель нетрадиционной ориентации. Автор поста отметила, что поведение девушки аморально.
Инцидент рассмотрели на комиссии в управлении образования городской администрации. Специалисты отметили, что к работе студентки претензий не возникало.
"Эта девушка – практикантка, она еще не учитель. Никакого увольнения не было и быть не может, потому что девушка прошла практику, причем достаточно успешно. Она получила хорошую оценку и покинула стены образовательного учреждения, это не было связано совершенно ни с каким скандалом", – заявила начальник отдела управления Вера Симонова.
Представитель горадминистрации отметила, что у студентки и одного из родителей произошел межличностный конфликт. В свою очередь, девушка-практикантка опровергает сообщения о своей нетрадиционной ориентации. По неподтвержденной информации, студентка якобы подала заявление в полицию по факту клеветы.
"Мы считаем эту ситуацию совершенно неприемлемой. Конечно, нужно сначала выяснить у сторон, никто не прячется. Нельзя в такую бездну повергать молодую девушку", – подчеркнула Симонова.
Ранее стало известно, что родители учеников одной из школ Ульяновска потребовали отстранить от преподавания учительницу, которая выбирала себе нижнее белье при школьниках. Сообщалось, что ученики заметили женщину в торговом центре. Власти Ульяновска впоследствии опровергли информацию об инциденте.
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