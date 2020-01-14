Учительницу в Ульяновске требуют уволить за покупку нижнего белья при школьниках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Родители учащихся одной из школ Ульяновска потребовали уволить учительницу из-за того, что дети увидели, как она выбирает себе бюстгальтер. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам родителей, после этого дети стали обсуждать только предпочтение молодой учительницы в выборе нижнего белья.

Как объяснила одна из матерей, ее дочь, которая учится в 9 классе, гуляла с одноклассниками в торговом центре и увидела их преподавателя в магазине женского белья.

"Вот что в голове у современных молоденьких учительниц? Они совсем не понимают, где они работают? Это же школа, а не ночной клуб. Это что еще за показуха? Как она может ходить себе белье выбирать, зная, что ее могут увидеть ее же ученики, хорошо, что хоть не примерять при них пошла. Теперь все знают, какие она лифчики носит. Мальчики в классе только это и обсуждают. Я считаю, что таким учительницам не место в школе", – возмутилась женщина.

Она выразила надежду, что директор школы узнает об этом и уволит "любительницу покупать белье на глазах у детей".

При этом пользователи интернета инициативу женщины не поддержали. По их мнению, нельзя увольнять человека из-за похода в магазин.

"Уважаемый автор, вам необходимо обратиться к врачу. Вы что, сами в магазины не ходите? Белье не покупаете? Уверена, что ходите и покупаете, а ей что, нельзя? Причем, только из-за того, что она учитель? Бред!" – написал один из пользователей.

Женщине также посоветовали следить за собой и своей дочерью и не вмешиваться в личную жизнь педагога.

Это не первый случай, когда общественность нападает на педагогов за их личную жизнь. Преподавателя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову вынудили уволиться из-за снимков в купальнике и легком платье, сделанных после заплыва в честь Универсиады в Красноярске.

Коллеги педагога по всей стране запустили флешмоб в купальниках. Размещенные в соцсетях снимки они дополнили хештегом #УчителяТожеЛюди.

Еще один скандал произошел в одной из ростовских школ. Родители учащихся оказались недовольны вызывающим внешним видом преподавателя русского и литературы и попросили администрацию школы разобраться с ситуацией.