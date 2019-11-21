Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

22 ноября, 17:34

Проверка соцсетей и психологические комиссии: как предлагают следить за учителями

общество

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что нужно проверять соцсети учителей на наличие аморальных публикаций перед приемом на работу. Об этом он рассказал после разгоревшегося скандала в петербургской школе из-за Twitter молодой учительницы. Рассказываем, почему родителей возмутили публикации девушки, и разбираемся, следует ли ужесточать требования к преподавателям при устройстве в образовательные учреждения.

"Владычица пивная"

Фото: соцсети

В Приморском районе Санкт-Петербурга 25-летняя учительница истории и обществознания школы № 579 осталась без работы из-за своего аккаунта в Twitter. Любовь публиковала посты под ником "Владычица пивная", в том числе об алкоголе и сексе. В конце концов, на спорные публикации обратили внимание родители школьников.

"Они пришли к директору школы и выразили обеспокоенность содержанием этого аккаунта и тем, что на него подписаны их дети", – рассказали в пресс-службе администрации Приморского района.

Девушку тут же вызвали на беседу. Об исходе встречи с директором "Владычица" рассказала в своем микроблоге. По словам учительницы, якобы ее "одномоментно уволили" на перемене. Любовь также добавила, что известие об этом вызвало бурную реакцию у школьников, "дети натурально начали рыдать". Сама она признается, что держалась до последнего, поэтому расплакалась уже сидя в такси.

Рано или поздно это должно было произойти, потому что стать ученикам единственным понимающим их взрослым = "иметь не соответствующий должности учителя моральный облик".
из Twitter "Владычица пивная"

В своем аккаунте "Владычица" опубликовала скрины сообщений со словами поддержки якобы от учеников. В одном из них говорится: "Вы действительно очень хороший человек и очень классный учитель. После того как почитала ваш Twitter, поняла: очень жаль, что так вышло... Побольше бы таких учителей, которые, так сказать, на одной волне с учениками".

Фото: соцсети

При этом в районной администрации заявили, что на Любовь никто не давил и не увольнял, а ушла она по собственному желанию, вероятно, написав заявление "на эмоциях".

"Если бы ее в школе гнобили, вынуждали уволиться, а она сама хотела бы остаться и отстаивала свои права на личную жизнь, наверное, она бы не стала писать заявление об уходе", – комментируют в администрации Приморского произошедшее.

Так что ни о каком давлении не может идти речи. Заявление об уходе говорит само за себя.
администрация Приморского района

Директор школы Галина Махотина также подтвердила журналистам, что Любовь самостоятельно приняла решение уйти. К слову сказать, девушка, видимо, все же не держит ни на кого обиду. Об этом она написала в своем микроблоге. По ее словам, "школа классная, в плохой я бы работать не стала".

"Администрация – хорошие люди, которые лично у меня вызывают только уважение. Проблема в жалобе от родителей, непонятно где увидевших Twitter", – добавляет она.

На данный момент девушка закрыла доступ к своему микроблогу, вероятно, после обрушившегося на нее внимания со стороны СМИ.

Спасет тотальная проверка?

Фото: depositphotos/Goodluz

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с Москвой 24 заявил, что соцсети людей, претендующих на должность учителя, при приеме на работу обязательно нужно проверять. Причем очень тщательно – по аналогии с государственными служащими.

"Например, госслужащие обязаны свои соцсети декларировать. Это сделано для того, чтобы, во-первых, человек имел определенную ответственность. С другой стороны, чтобы его никто не обвинял, что это якобы не его соцсеть, а фейковый аккаунт", – объяснил депутат.

По мнению парламентария, требования к учителям в России сейчас находятся в "либеральной парадигме".

То есть человек, по большому счету, с абсолютно разными, в том числе и девиантными, моральными устоями может стать учителем, потому что, да, формально он знает предмет, сдал экзамены в институте. А то, что он ведет абсолютно аморальный образ жизни, – это нигде не прописано.
Виталий Милонов
депутат Госдумы

Например, ушедший со скандалом педагог может подать в суд на работодателя за вмешательство в частную жизнь, говорит депутат.

"Скажет: "А что вы меня увольняете, почему вы это делаете, это моя личная частная жизнь", – отмечает он.

Именно поэтому для желающих преподавать имеет смысл создать специальные комиссии, которые будут работать по каждой конкретной кандидатуре, заявил Милонов.

Нужно, чтобы учитель проходил собеседование с психологической комиссией, которая состоит из психологов, аналитиков, представителей правоохранительных органов. Потому что это особо ответственная профессия.
Виталий Милонов
депутат Госдумы

В свою очередь, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила создать специальные профессиональные требования для учителей.

"Например, врач должен быть в белом халате, в маске – все это прописано в профессиональных требованиях. Нужно создать такие же для школьных учителей. Их сейчас нет, они на уровне рекомендаций", – объяснила Волынец.

Ранее Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом работников образования разработали положение о нормах профессиональной этики преподавателей. В том числе в этом кодексе даны рекомендации по поведению в интернете.

В Петербурге учитель лишилась работы из-за Rammstein и хорошего настроения

По мнению эксперта, эти требования должны быть максимально конкретными.

"Мы живем в такое время, когда во всем нужна конкретика. Все морально-этические компасы смещены. В Кодексе учителя правила размыты. Они не конкретны, их можно трактовать по-разному. А нужно, чтобы все было конкретно", – посетовала она.

Например, человек, который работает учителем, в социальных сетях не имеет права размещать откровенные фотографии, где обнажено более стольких-то процентов тела.
Ирина Волынец
председатель Национального родительского комитета

Волынец добавила, что в перечень требований следует включить и то, что педагог не имеет права обсуждать свои сексуальные отношения не только со школьниками, но и "с другими лицами в открытой переписке на своей странице, которую могут увидеть дети, ученики".

"Если будут введены требования, то будет за что наказывать. Увольнение может последовать не сразу, можно начать с предупреждения или выговора", – заключила эксперт.

Читайте также


Соболева Илона

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать