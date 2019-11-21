Проверка соцсетей и психологические комиссии: как предлагают следить за учителями

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что нужно проверять соцсети учителей на наличие аморальных публикаций перед приемом на работу. Об этом он рассказал после разгоревшегося скандала в петербургской школе из-за Twitter молодой учительницы. Рассказываем, почему родителей возмутили публикации девушки, и разбираемся, следует ли ужесточать требования к преподавателям при устройстве в образовательные учреждения.
"Владычица пивная"
В Приморском районе Санкт-Петербурга 25-летняя учительница истории и обществознания школы № 579 осталась без работы из-за своего аккаунта в Twitter. Любовь публиковала посты под ником "Владычица пивная", в том числе об алкоголе и сексе. В конце концов, на спорные публикации обратили внимание родители школьников.
"Они пришли к директору школы и выразили обеспокоенность содержанием этого аккаунта и тем, что на него подписаны их дети", – рассказали в пресс-службе администрации Приморского района.
Девушку тут же вызвали на беседу. Об исходе встречи с директором "Владычица" рассказала в своем микроблоге. По словам учительницы, якобы ее "одномоментно уволили" на перемене. Любовь также добавила, что известие об этом вызвало бурную реакцию у школьников, "дети натурально начали рыдать". Сама она признается, что держалась до последнего, поэтому расплакалась уже сидя в такси.
В своем аккаунте "Владычица" опубликовала скрины сообщений со словами поддержки якобы от учеников. В одном из них говорится: "Вы действительно очень хороший человек и очень классный учитель. После того как почитала ваш Twitter, поняла: очень жаль, что так вышло... Побольше бы таких учителей, которые, так сказать, на одной волне с учениками".
При этом в районной администрации заявили, что на Любовь никто не давил и не увольнял, а ушла она по собственному желанию, вероятно, написав заявление "на эмоциях".
"Если бы ее в школе гнобили, вынуждали уволиться, а она сама хотела бы остаться и отстаивала свои права на личную жизнь, наверное, она бы не стала писать заявление об уходе", – комментируют в администрации Приморского произошедшее.
Директор школы Галина Махотина также подтвердила журналистам, что Любовь самостоятельно приняла решение уйти. К слову сказать, девушка, видимо, все же не держит ни на кого обиду. Об этом она написала в своем микроблоге. По ее словам, "школа классная, в плохой я бы работать не стала".
"Администрация – хорошие люди, которые лично у меня вызывают только уважение. Проблема в жалобе от родителей, непонятно где увидевших Twitter", – добавляет она.
На данный момент девушка закрыла доступ к своему микроблогу, вероятно, после обрушившегося на нее внимания со стороны СМИ.
Спасет тотальная проверка?
Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с Москвой 24 заявил, что соцсети людей, претендующих на должность учителя, при приеме на работу обязательно нужно проверять. Причем очень тщательно – по аналогии с государственными служащими.
"Например, госслужащие обязаны свои соцсети декларировать. Это сделано для того, чтобы, во-первых, человек имел определенную ответственность. С другой стороны, чтобы его никто не обвинял, что это якобы не его соцсеть, а фейковый аккаунт", – объяснил депутат.
По мнению парламентария, требования к учителям в России сейчас находятся в "либеральной парадигме".
Например, ушедший со скандалом педагог может подать в суд на работодателя за вмешательство в частную жизнь, говорит депутат.
"Скажет: "А что вы меня увольняете, почему вы это делаете, это моя личная частная жизнь", – отмечает он.
Именно поэтому для желающих преподавать имеет смысл создать специальные комиссии, которые будут работать по каждой конкретной кандидатуре, заявил Милонов.
В свою очередь, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила создать специальные профессиональные требования для учителей.
"Например, врач должен быть в белом халате, в маске – все это прописано в профессиональных требованиях. Нужно создать такие же для школьных учителей. Их сейчас нет, они на уровне рекомендаций", – объяснила Волынец.
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По мнению эксперта, эти требования должны быть максимально конкретными.
"Мы живем в такое время, когда во всем нужна конкретика. Все морально-этические компасы смещены. В Кодексе учителя правила размыты. Они не конкретны, их можно трактовать по-разному. А нужно, чтобы все было конкретно", – посетовала она.
Волынец добавила, что в перечень требований следует включить и то, что педагог не имеет права обсуждать свои сексуальные отношения не только со школьниками, но и "с другими лицами в открытой переписке на своей странице, которую могут увидеть дети, ученики".
"Если будут введены требования, то будет за что наказывать. Увольнение может последовать не сразу, можно начать с предупреждения или выговора", – заключила эксперт.
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