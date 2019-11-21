Проверка соцсетей и психологические комиссии: как предлагают следить за учителями

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что нужно проверять соцсети учителей на наличие аморальных публикаций перед приемом на работу. Об этом он рассказал после разгоревшегося скандала в петербургской школе из-за Twitter молодой учительницы. Рассказываем, почему родителей возмутили публикации девушки, и разбираемся, следует ли ужесточать требования к преподавателям при устройстве в образовательные учреждения.

"Владычица пивная"

Фото: соцсети

В Приморском районе Санкт-Петербурга 25-летняя учительница истории и обществознания школы № 579 осталась без работы из-за своего аккаунта в Twitter. Любовь публиковала посты под ником "Владычица пивная", в том числе об алкоголе и сексе. В конце концов, на спорные публикации обратили внимание родители школьников.

"Они пришли к директору школы и выразили обеспокоенность содержанием этого аккаунта и тем, что на него подписаны их дети", – рассказали в пресс-службе администрации Приморского района.

Девушку тут же вызвали на беседу. Об исходе встречи с директором "Владычица" рассказала в своем микроблоге. По словам учительницы, якобы ее "одномоментно уволили" на перемене. Любовь также добавила, что известие об этом вызвало бурную реакцию у школьников, "дети натурально начали рыдать". Сама она признается, что держалась до последнего, поэтому расплакалась уже сидя в такси.





из Twitter "Владычица пивная" Рано или поздно это должно было произойти, потому что стать ученикам единственным понимающим их взрослым = "иметь не соответствующий должности учителя моральный облик".

В своем аккаунте "Владычица" опубликовала скрины сообщений со словами поддержки якобы от учеников. В одном из них говорится: "Вы действительно очень хороший человек и очень классный учитель. После того как почитала ваш Twitter, поняла: очень жаль, что так вышло... Побольше бы таких учителей, которые, так сказать, на одной волне с учениками".



Фото: соцсети

При этом в районной администрации заявили, что на Любовь никто не давил и не увольнял, а ушла она по собственному желанию, вероятно, написав заявление "на эмоциях".

"Если бы ее в школе гнобили, вынуждали уволиться, а она сама хотела бы остаться и отстаивала свои права на личную жизнь, наверное, она бы не стала писать заявление об уходе", – комментируют в администрации Приморского произошедшее.





администрация Приморского района Так что ни о каком давлении не может идти речи. Заявление об уходе говорит само за себя.

Директор школы Галина Махотина также подтвердила журналистам, что Любовь самостоятельно приняла решение уйти. К слову сказать, девушка, видимо, все же не держит ни на кого обиду. Об этом она написала в своем микроблоге. По ее словам, "школа классная, в плохой я бы работать не стала".

"Администрация – хорошие люди, которые лично у меня вызывают только уважение. Проблема в жалобе от родителей, непонятно где увидевших Twitter", – добавляет она.

На данный момент девушка закрыла доступ к своему микроблогу, вероятно, после обрушившегося на нее внимания со стороны СМИ.

Спасет тотальная проверка?

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с Москвой 24 заявил, что соцсети людей, претендующих на должность учителя, при приеме на работу обязательно нужно проверять. Причем очень тщательно – по аналогии с государственными служащими.

"Например, госслужащие обязаны свои соцсети декларировать. Это сделано для того, чтобы, во-первых, человек имел определенную ответственность. С другой стороны, чтобы его никто не обвинял, что это якобы не его соцсеть, а фейковый аккаунт", – объяснил депутат.



По мнению парламентария, требования к учителям в России сейчас находятся в "либеральной парадигме".





Виталий Милонов депутат Госдумы То есть человек, по большому счету, с абсолютно разными, в том числе и девиантными, моральными устоями может стать учителем, потому что, да, формально он знает предмет, сдал экзамены в институте. А то, что он ведет абсолютно аморальный образ жизни, – это нигде не прописано.

Например, ушедший со скандалом педагог может подать в суд на работодателя за вмешательство в частную жизнь, говорит депутат.

"Скажет: "А что вы меня увольняете, почему вы это делаете, это моя личная частная жизнь", – отмечает он.

Именно поэтому для желающих преподавать имеет смысл создать специальные комиссии, которые будут работать по каждой конкретной кандидатуре, заявил Милонов.





Виталий Милонов депутат Госдумы Нужно, чтобы учитель проходил собеседование с психологической комиссией, которая состоит из психологов, аналитиков, представителей правоохранительных органов. Потому что это особо ответственная профессия.

В свою очередь, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила создать специальные профессиональные требования для учителей.

"Например, врач должен быть в белом халате, в маске – все это прописано в профессиональных требованиях. Нужно создать такие же для школьных учителей. Их сейчас нет, они на уровне рекомендаций", – объяснила Волынец.





Ранее Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом работников образования разработали положение о нормах профессиональной этики преподавателей. В том числе в этом кодексе даны рекомендации по поведению в интернете.

В Петербурге учитель лишилась работы из-за Rammstein и хорошего настроения

По мнению эксперта, эти требования должны быть максимально конкретными.

"Мы живем в такое время, когда во всем нужна конкретика. Все морально-этические компасы смещены. В Кодексе учителя правила размыты. Они не конкретны, их можно трактовать по-разному. А нужно, чтобы все было конкретно", – посетовала она.



Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета Например, человек, который работает учителем, в социальных сетях не имеет права размещать откровенные фотографии, где обнажено более стольких-то процентов тела.

Волынец добавила, что в перечень требований следует включить и то, что педагог не имеет права обсуждать свои сексуальные отношения не только со школьниками, но и "с другими лицами в открытой переписке на своей странице, которую могут увидеть дети, ученики".

"Если будут введены требования, то будет за что наказывать. Увольнение может последовать не сразу, можно начать с предупреждения или выговора", – заключила эксперт.



Соболева Илона