Милонов предложил проверять соцсети педагогов перед приемом на работу

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал Москве 24 инцидент с учительницей из Санкт-Петербурга, которая публиковала в Twitter пост про секс и алкоголь. Он предложил проверять соцсети педагогов перед приемом на работу.
"Это полбеды, когда с бутылкой, а еще сколько людей с патологическим девиантным мышлением пытаются пробраться в учителя, воспитатели в детских домах и интернатах – там же сплошь и рядом встречаются люди с психическими отклонениями. Это понятно, что он должен указать свои соцсети, и это нужно проверить", – заявил парламентарий.
Также он выступил за то, чтобы учитель проходил собеседование с психологической комиссией, которая состоит из психологов, аналитиков и представителей правоохранительных органов. Объяснил он это тем, что профессия педагога очень ответственная. По мнению Милонова, в стране отсутствует такое понятие, как идеологическая подготовка учителей.
"То есть человек по большому счету с абсолютно разными, в том числе и девиантными моральными устоями, может стать учителем, потому что, да, формально он знает предмет, формально он сдал экзамены в институте. А то, что он ведет абсолютно аморальный образ жизни, нигде не прописано. Это страшно. Если раньше был партийный контроль, профком, организации всякие партийные и учительские, сейчас ничего нет. Сейчас еще любой человек и в суд на вас подаст. Скажет: "А что вы меня увольняете, почему вы это делаете, это моя личная частная жизнь". То есть требования к педагогам, к сожалению, сейчас находятся в либеральной парадигме", – заключил он.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге учитель потеряла работу из-за поста в соцсети. 25-летняя девушка написала в Twitter, что хотела пить пиво и заниматься любовью под новый альбом Rammstein.
Родители учеников, увидев это, подняли шумиху. В итоге молодому учителю пришлось написать заявление по собственному желанию. В школе говорят, что дети очень расстроились. Они ценили педагога, потому что она была с ними на одной волне.
В Петербурге учитель лишилась работы из-за Rammstein и хорошего настроения
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