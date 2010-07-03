Нормы поведения учителей в соцсетях появились в России

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Минпросвещения и общероссийский профсоюз работников образования разработали нормы поведения преподавателей в интернете и соцсетях.

Это следует из новой редакции кодекса этики педагогических работников, пишет газета "Известия". Он носит название "Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников" и уже направлен региональным властям.

В частности, в новом кодексе учителям рекомендуется воздерживаться от размещения "информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей". Уточняется, что речь идет о порнографии, способах самоубийства, пропаганде употребления алкоголя и наркотиков, использовании нецензурной брани и т.д.

При этом в новой редакции этического кодекса для педагогов появились послабления относительно дресс-кода. Если раньше учитель должен был "соответствовать общепринятому деловому стилю", то теперь необходимо лишь "придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы".

Таким образом публикация фото в купальнике для педагогов не запрещена, отмечает издание. Ранее в российских школах произошла череда скандалов, связанных с такими инцидентами.