Учительница из Кемерова пришла на работу в костюме панды

Учительница русского языка и литературы кемеровской школы №36 Валерия Акулова 1 апреля пришла на работу в костюме панды. Совместное с учениками фото преподаватель разместила у себя в Instagram.
"Дети тоже надевали костюмы, но на перемене. У нас в школе не только адекватная администрация, но и теплые, милые учителя. В такие моменты особенно любишь свою работу", – написала учительница в своем аккаунте.
Педагог заявила, что образовательный процесс не пострадал, и ученики прошли тему. Акулова также предложила подписчикам не зацикливаться на негативных моментах, а вспоминать и самим творить добрые моменты.
У Акуловой есть собственный YouTube-канал под названием "Будни учителя". На него подписаны 124 тысячи человек.
Ранее общественный резонанс вызвало фото преподавателя из Барнаула, которую уволили из школы после публикации ее фото в купальнике. Многие преподаватели выступили с поддержкой уволенной учительнице.
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