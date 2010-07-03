Учительница из Кемерова пришла на работу в костюме панды

Учительница русского языка и литературы кемеровской школы №36 Валерия Акулова 1 апреля пришла на работу в костюме панды. Совместное с учениками фото преподаватель разместила у себя в Instagram.

"Дети тоже надевали костюмы, но на перемене. У нас в школе не только адекватная администрация, но и теплые, милые учителя. В такие моменты особенно любишь свою работу", – написала учительница в своем аккаунте.

Педагог заявила, что образовательный процесс не пострадал, и ученики прошли тему. Акулова также предложила подписчикам не зацикливаться на негативных моментах, а вспоминать и самим творить добрые моменты.

У Акуловой есть собственный YouTube-канал под названием "Будни учителя". На него подписаны 124 тысячи человек.

Ранее общественный резонанс вызвало фото преподавателя из Барнаула, которую уволили из школы после публикации ее фото в купальнике. Многие преподаватели выступили с поддержкой уволенной учительнице.