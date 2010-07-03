Уволившаяся из-за фото барнаульская учительница нашла работу

Фото: vk.com/tana80h

Учительница русского языка Татьяна Кувшинникова, вынужденная уволиться из школы из-за фотографии в купальнике, 2 апреля выходит на работу, сообщает ТАСС.

Она станет специалистом по учебно-методической работе в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования (АКИПКРО).

Ранее сообщалось, что уволенной учительнице предложили три должности в краевой системе образования, и она обещала принять решение, посоветовавшись с семьей. Она отмечала, что не планирует больше учить русскому языку и литературе, но при этом не хочет уходить из преподавания.

Также Кувшинникова беспокоилась из-за того, что ее сын обучается в школе, с руководством которой у нее возник конфликт, из-за чего у мальчика могут возникнуть проблемы. По данным мэрии Барнаула, в школе провели проверки, и фактов давления на женщину и ее сына выявлено не было.

Преподавателя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову вынудили уволиться из-за снимков в купальнике и легком платье, сделанных после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. Историей заинтересовались в Минпросвещения, а региональный министр образования предложил учительнице новую работу.

Коллеги педагога по всей стране запустили флешмоб в купальниках. Размещенные в соцсетях снимки они дополнили хештегом #УчителяТожеЛюди.

Позже зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко выразила мнение, что учителя, которые выложили фотографии в купальниках в поддержку коллеги из Барнаула, поступают правильно.