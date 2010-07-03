Что не запрещено, то разрешено? Эксперт оценил новые правила этики для учителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Советник ректора МГУ, член центрального совета Общероссийского Профсоюза работников народного образования и науки РФ Владимир Марченко прокомментировал Москве 24 нововведения в кодексе для учителей о поведении в интернете. По его мнению, это правильные дополнения, которые помогут урегулировать неприятные ситуации, связанные с публикациями педагогов в соцсетях.

"Я это поддерживаю, потому что документ фактически описывает то, что запрещено и автоматически не может быть претензий по всем остальным случаям", – отмечает эксперт.





Владимир Марченко член центрального совета Общероссийского Профсоюза работников народного образования и науки РФ Если нет запрета, значит, это элемент частной жизни учителя, на который он имеет право. Значит, это все вполне допустимо с моральной точки зрения.

При этом Марченко добавил, что полностью исключить проблемы, связанные с реакцией общественности на публикации учителей в соцсетях, вряд ли получится. По его словам, разные люди имеют разные "нравственные позиции" и могут толковать ту или иную ситуацию по-своему.

"Конечно, если такие случаи будут, то, ссылаясь в том числе на новый документ, который появился, будет проще защитить учителя через общественные организации. Поэтому мне кажется, что это правильный документ", – резюмировал специалист.

Ранее Минпросвещения и Общероссийский профсоюз работников образования разработали нормы поведения преподавателей в интернете и социальных сетях.

Это следует из новой редакции кодекса этики педагогических работников. Он носит название "Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников" и уже направлен региональным властям.

В частности, в новом кодексе педагогам рекомендуется воздерживаться от размещения "информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей". Уточняется, что речь идет о порнографии, способах самоубийства, пропаганде употребления алкоголя и наркотиков, использовании нецензурной брани и так далее.

Также в новой редакции документа появились послабления относительно дресс-кода. Если раньше учитель должен был "соответствовать общепринятому деловому стилю", то теперь необходимо лишь "придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы".

Таким образом, публикация фото в купальнике для педагогов не запрещена. Ранее в российских школах произошла череда скандалов, связанных с такими инцидентами.

В марте педагог из Барнаула уволилась после того, как она выложила в Сеть снимок в закрытом спортивном купальнике, что не понравилось руководству учебного заведения. Год назад схожая ситуация произошла с учительницей из Омска за фото в купальнике в стиле пин-ап.