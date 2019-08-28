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Общество

28 августа, 12:42

Право на личную жизнь: какие правила этики разработали для учителей в России

общество

Для российских учителей было разработано примерное положение о нормах профессиональной этики. В том числе документ включает рекомендации по поведению в интернете и социальных сетях. Разбираемся, какие правила этики предлагают соблюдать преподавателям в России.

Фото: соцсети

По новым правилам

Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом работников образования разработали новый кодекс профессиональной этики для российских учителей, сообщили СМИ. Документ уже был направлен в российские субъекты для ознакомления региональным властям. Он носит название "Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников".

По сравнению с кодексом от 2014 года, в новой версии впервые даются какие-либо рекомендации для учителей по поведению в интернете и социальных сетях. Например, педагогам предлагается воздерживаться от размещения "информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей". Уточняется, что речь идет о порнографии, способах самоубийства, пропаганде употребления алкоголя и наркотиков, использовании нецензурной брани и так далее.

Кроме того, в документе появились послабления, касающиеся дресс-кода педагогов. Раньше преподаватель должен был "соответствовать общепринятому деловому стилю". По новой версии, учитель может "придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы". Из этого следует, что публикации преподавателями фото в купальнике в соцсетях допустимы. Ранее на данной почве разгорался не один скандал.

Скандальное увольнение в Барнауле

История барнаульской учительницы русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой вызвала широкий общественный резонанс еще в феврале 2019 года. Педагог опубликовала в социальной сети фотографии в закрытом спортивном купальнике, а также в легком платье на фоне зимнего пейзажа. Их увидела мать одного из учеников и пожаловалась директору школы. Кувшинникову вызвали на беседу и предложили уволиться, после чего она написала заявление. Однако тогда многие родители вступились за педагога и смогли отстоять ее.

38-летняя Татьяна Кувшинникова давно занимается спортом и состоит в Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания "Белые медведи". Фотографии, которые вызвали недовольство у некоторых родителей, были сделаны на мероприятии в честь поддержки Зимней универсиады в Красноярске.

Тем не менее после этого инцидента на уроках Татьяны начались постоянные проверки, на учительницу, по ее словам, оказывалось давление. Женщина также рассказала, что в такой обстановке невозможно было работать. В итоге ей все же пришлось написать заявление об увольнении.

Ситуацию вокруг Кувшинниковой прокомментировали в пресс-службе мэрии Барнаула. Отмечается, что педагога никто не увольнял, а директор школы даже просила женщину остаться, однако она не согласилась. Кроме того, в мэрии Барнаула опровергли информацию о том, что на сына учительницы также оказывалось давление в школе.

Между тем министерство просвещения России поручило краевому министерству образования разобраться в ситуации с увольнением Кувшинниковой. Раннее глава министерства образования и науки Алтайского края Максим Костенко уже заявлял, что учительница русского языка и литературы не останется без работы. Он подчеркнул, что не увидел в фотографиях Татьяны ничего предосудительного. Заступилась за учительницу и популярная телеведущая Ксения Собчак, отметив, что одежда никак не влияет на компетенцию преподавателя.

Сама Кувшинникова ранее заявляла, что не пойдет больше работать в общеобразовательную школу.

Купальник раздора в Омске

Фото: соцсети

Схожая история произошла в июне прошлого года в Омске. Учительницу истории Викторию Попову уволили после появления в интернете ее фотографий, на которых молодая женщина позировала в закрытом купальнике. 26-летняя Виктория в свободное от работы время училась в модельном агентстве и сделала фото, которые агентство использовало для рекламы магазина одежды. В мэрии Омска тогда отметили, что поведение учительницы недопустимо в соответствии со школьным кодексом этики педагогов.

"Распространением в интернете фотографий фривольного содержания в целях продвижения некоего коммерческого проекта она нанесла урон имиджу школы, а самое главное, высокому званию педагогического работника", – говорилось в сообщении городской мэрии.

После этой истории более ста российских педагогов поддержали Попову своеобразным флешмобом, опубликовав свои снимки в купальных костюмах в специальном фотоальбоме. Организатор проекта Иван Платонов пояснил, что акцию придумали для того, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем. Он пояснил, что грань между этикой педагога и правом на личную жизнь тонкая, но такие действия может совершать множество людей без ущерба для себя, а учителя – нет.

Позднее администрация омской школы согласилась вернуть уволенную Попову на работу в учебное заведение. Решение было принято на встрече министра образования региона с самой учительницей и руководством школы.

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