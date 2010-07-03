В Якутии учительница пригрозила "спустить шкуру" с ученика

Фото: телеграм-канал "Двач"

В Якутии учительница накричала на ученика и пригрозила "спустить с него шкуру". Такая реакция последовала на то, что школьник забыл дома тетрадь. О происшествии сообщает местный интернет-портал Ykt.ru.

В соцсетях местные жители опубликовали видео, на котором учительница отчитала ученика, схватив за грудки. После этого она оттолкнула школьника и зашла в класс.

Министр образования и науки Якутии Владимир Егоров рассказал, что на видео – новая учительница английского языка, которая начала работать в школе в сентябре. Он заявил, что уже началась служебная проверка, по итогам которой будут приняты необходимые меры. Он подчеркнул, что такие действия со стороны преподавателя абсолютно недопустимы.

Ранее Минпросвещения и Общероссийский профсоюз работников образования разработали нормы поведения учителей в социальных сетях. В новом кодексе им рекомендуется воздерживаться от размещения "информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей". Речь идет о порнографии, способах самоубийства, пропаганде употребления алкоголя и наркотиков, использовании нецензурной брани. В новой редакции документа появились послабления относительно дресс-кода (раньше учитель должен был "соответствовать общепринятому деловому стилю", то теперь достаточно "придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы").

