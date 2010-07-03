Ростовчане возмутились внешним видом учителя и потребовали увольнения

16 сентября, 21:01
16 сентября, 21:01
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Фото: соцсети
В одной из ростовских школ произошел скандал – родители учащихся оказались недовольны вызывающим внешним видом преподавателя русского и литературы и попросили администрацию школы разобраться с ситуацией. Об этом пишет портал 1rnd.ru.
"Подскaжите, кудa мoжно обрaтиться, чтобы посодействовaли увольнению педагога из школы. Как пeдагог он, может, и хороший, но внeшний вид очень красноречив: накрашенные рeсницы, тональник на лице, наращенные ногти", – написал один из родителей в соцсетях.
Отмечается, что молодой человек, выпустившийся из ЮФУ, пришел работать в школу в прошлом году.
"Я ничего не имею против его ориентации, это его личная жизнь и его личное дело, но считаю, что как учитель школы должен соблюдать дресс-код", – заявила мать одного из учащихся.
Она добавила, что внешний вид учителя возмущает многих в школе, а родители пятиклассников прямо потребовали заменить педагога. Директор, по словам женщины, обещал "убрать учителя из класса в конце первой четверти", подчеркнув при этом, что внешний вид или предполагаемая сексуальная ориентация не могут стать поводами для увольнения.
Историей заинтересовалось городское управление образования. Как уточняется в материале, с преподавателем уже провели беседу, попросив его сменить стиль на менее вызывающий.
Ранее в школе Красноярского края преподаватель сделал замечание ребенку из-за его волос. Тот увлекается футболом и сделал прическу, похожую на ту, что носит шведский нападающий Златан Ибрагимович. После этого в беседе с его родителями администрация школы предложила перевести сына на домашнее обучение. За мальчика вступились профессиональные спортсмены, а местное министерство образования отправило в администрацию учебного заведения предупреждение, в котором было указано, что прическа – это личный выбор ученика.
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