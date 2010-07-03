За школьника из Сосновоборска вступились известные спортсмены

За ученика российской школы вступились известные спортсмены из-за его прически

Четвероклассника из Красноярского края, которого не пускали в школу из-за стрижки, поддержали известные спортсмены, передает телеканал Москва 24.

Ранее в местной школе преподаватель сделал замечание ребенку из-за его волос. Тот увлекается футболом и сделал прическу, похожую на ту, что носит шведский нападающий Златан Ибрагимович. После этого в беседе с его родителями администрация школы предложила перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога.

"В нашей команде собраны люди с разных концов нашей необъятной родины! Мы представляем разные континенты, мы разные все по цвету кожи, по вере, по прическе. У кого-то татуировки, у кого-то нет. И это не помешало в прошлом сезоне нам выиграть Евролигу. В общем, люби спорт, будь индивидуален и будь собой", – обратился к мальчику баскетболист ЦСКА Андрей Воронцевич.

Поддерживают школьника из Сосновоборска и обычные интернет-пользователи, а также другие учащиеся.

"Мы футболисты. Любим делать прически под наших кумиров, футболистов. Вот я сделал прическу себе как у Дибалы. Реакция в школе была нормальная, наоборот, всем больше понравилась, чем прошлая прическа. Учителя хорошо отнеслись", – рассказал один из учеников 8 класса.

В защиту мальчика высказался и спортивный директор сети футбольных школ Игорь Александров.

"Конечно, мы на стороне ребенка. Парень очень креативный, и вот эта креативность как раз-таки и выражается как и в его игре, кстати, так выражается и в его внешнем виде. Он хочет максимально выделяться. Он на поле креативщик, он и в жизни такой же креативщик. Плюс у него кумир Златан Ибрагимович, все, кто интересуются футболом, абсолютно все знают это имя", – подчеркнул он.

Свою оценку ситуации дал лауреат конкурса "Учитель года Москвы-2014", историк школы № 1409 Сергей Цыбульский. По его словам, дети стремятся выделяться внешне и это не должно служить поводом для наказания.

"Конечно, есть дети, которые носят пирсинг, которые красят волосы, которые пытаются проявить себя, не носят форму. Ну что мы можем делать? Мы можем мягко попросить надевать форму, не вызывающе красить волосы. Но при этом это не повод выгонять ребенка. У нас всеобщее образование, и никаких проблем здесь нет. Ну да, покрасились. Ну что делать?" – отметил преподаватель.

На инцидент в школе Сосновоборска уже отреагировали в министерстве образования Красноярского края. В администрацию учебного заведения отправили предупреждение, в котором указали, что прическа – это личный выбор ученика. Региональное управление СК инициировало проверку. В Минпросвещения же заявили, что внешний вид учащихся должен соответствовать нормам делового стиля, но школа не должна препятствовать доступу детей к обучению.

Вместе с тем в футбольной школе сообщили, что подарят мальчику бесплатный годовой абонемент на занятия и снабдят его самой лучшей спортивной экипировкой.