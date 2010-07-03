За школьника из Сосновоборска вступились известные спортсмены

10:46
10:46
Поделиться в социальных сетях:
За ученика российской школы вступились известные спортсмены из-за его прически
Четвероклассника из Красноярского края, которого не пускали в школу из-за стрижки, поддержали известные спортсмены, передает телеканал Москва 24.
Ранее в местной школе преподаватель сделал замечание ребенку из-за его волос. Тот увлекается футболом и сделал прическу, похожую на ту, что носит шведский нападающий Златан Ибрагимович. После этого в беседе с его родителями администрация школы предложила перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога.
"В нашей команде собраны люди с разных концов нашей необъятной родины! Мы представляем разные континенты, мы разные все по цвету кожи, по вере, по прическе. У кого-то татуировки, у кого-то нет. И это не помешало в прошлом сезоне нам выиграть Евролигу. В общем, люби спорт, будь индивидуален и будь собой", – обратился к мальчику баскетболист ЦСКА Андрей Воронцевич.
Поддерживают школьника из Сосновоборска и обычные интернет-пользователи, а также другие учащиеся.
"Мы футболисты. Любим делать прически под наших кумиров, футболистов. Вот я сделал прическу себе как у Дибалы. Реакция в школе была нормальная, наоборот, всем больше понравилась, чем прошлая прическа. Учителя хорошо отнеслись", – рассказал один из учеников 8 класса.
В защиту мальчика высказался и спортивный директор сети футбольных школ Игорь Александров.
"Конечно, мы на стороне ребенка. Парень очень креативный, и вот эта креативность как раз-таки и выражается как и в его игре, кстати, так выражается и в его внешнем виде. Он хочет максимально выделяться. Он на поле креативщик, он и в жизни такой же креативщик. Плюс у него кумир Златан Ибрагимович, все, кто интересуются футболом, абсолютно все знают это имя", – подчеркнул он.
Свою оценку ситуации дал лауреат конкурса "Учитель года Москвы-2014", историк школы № 1409 Сергей Цыбульский. По его словам, дети стремятся выделяться внешне и это не должно служить поводом для наказания.
"Конечно, есть дети, которые носят пирсинг, которые красят волосы, которые пытаются проявить себя, не носят форму. Ну что мы можем делать? Мы можем мягко попросить надевать форму, не вызывающе красить волосы. Но при этом это не повод выгонять ребенка. У нас всеобщее образование, и никаких проблем здесь нет. Ну да, покрасились. Ну что делать?" – отметил преподаватель.
На инцидент в школе Сосновоборска уже отреагировали в министерстве образования Красноярского края. В администрацию учебного заведения отправили предупреждение, в котором указали, что прическа – это личный выбор ученика. Региональное управление СК инициировало проверку. В Минпросвещения же заявили, что внешний вид учащихся должен соответствовать нормам делового стиля, но школа не должна препятствовать доступу детей к обучению.
Вместе с тем в футбольной школе сообщили, что подарят мальчику бесплатный годовой абонемент на занятия и снабдят его самой лучшей спортивной экипировкой.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: