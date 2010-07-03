В Минпросвещения отреагировали на скандал вокруг прически школьника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Внешний вид школьников должен соответствовать нормам делового стиля, но школа не должна препятствовать доступу детей к обучению. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ, комментируя инцидент в школе в Сосновоборске, где ученика принуждали сменить прическу, сообщает РИА Новости.

Ранее в местной школе преподаватель сделал замечание ученику четвертого класса из-за его прически. После этого в беседе с родителями администрация школы предложила перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Региональное управление СК инициировало проверку. Министерство образования региона направило предостережение школе в Сосновоборске, а министр образования региона Светлана Маковская извинилась перед родителями школьника.

Местные СМИ узнали, что мальчик занимается футболом, и сделал прическу, какую носит известный шведский футболист Златан Ибрагимович.