Депобр пояснил идею ограничения приема в школы детей без прививок

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Предложения об изменении правил приема детей в школу будут учитывать интересы всех семей: тех, кто решил не прививать своих детей, и тех, кому вакцинация противопоказана. Такое заявление сделала заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Алена Шахова.
Она подчеркнула, что в последние несколько лет информационная кампания против прививок для детей приобрела большой размах. Из-за этого становится все больше отказов родителей от вакцинации. Это сказывается на образовательном процессе, поскольку руководство школ вынуждено часто объявлять карантин.
"Школы, в которых превышен порог невакцинированных детей, в большей мере подвержены риску закрытия на карантин. Образовательная организация несет ответственность за жизнь обучающихся. Вместе с тем мы не в праве отказать в приеме в школу ребенку, родитель которого отказался привить ребенка или не предоставил информацию о сделанных прививках. А это - риск для всех обучающихся. По итогам обсуждений общественниками было предложено проработать возможность создания такого законопроекта, который решил бы сложившуюся проблему и учитывал как интересы родителей, которые решили не прививать своих детей, так и тех, кому вакцинация не показана по медицинским причинам", – сказала Шахова.
"Прямо и сейчас": вакцинация детей
Ранее сообщалось, что отказать ребенку в зачислении в школу из-за отсутствия документов, подтверждающих процедуру иммунизации, могут в том случае, если речь идет об очной форме обучения, пояснил департамент образования Москвы.
В столице недавно создали первый электронный реестр детских прививок. Проблемы вакцинации и защиты москвичей, в особенности детей, от инфекционных заболеваний обсудили депутаты, главы федеральных служб и представители общественности в рамках круглого стола в Общественной палате Москвы.
4 сентября в Москве началась ежегодная кампания по вакцинации против гриппа, для этого открылось 65 пунктов мобильной вакцинации.
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