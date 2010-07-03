Депобр пояснил идею ограничения приема в школы детей без прививок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Предложения об изменении правил приема детей в школу будут учитывать интересы всех семей: тех, кто решил не прививать своих детей, и тех, кому вакцинация противопоказана. Такое заявление сделала заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Алена Шахова.

Она подчеркнула, что в последние несколько лет информационная кампания против прививок для детей приобрела большой размах. Из-за этого становится все больше отказов родителей от вакцинации. Это сказывается на образовательном процессе, поскольку руководство школ вынуждено часто объявлять карантин.

"Школы, в которых превышен порог невакцинированных детей, в большей мере подвержены риску закрытия на карантин. Образовательная организация несет ответственность за жизнь обучающихся. Вместе с тем мы не в праве отказать в приеме в школу ребенку, родитель которого отказался привить ребенка или не предоставил информацию о сделанных прививках. А это - риск для всех обучающихся. По итогам обсуждений общественниками было предложено проработать возможность создания такого законопроекта, который решил бы сложившуюся проблему и учитывал как интересы родителей, которые решили не прививать своих детей, так и тех, кому вакцинация не показана по медицинским причинам", – сказала Шахова.



"Прямо и сейчас": вакцинация детей

Ранее сообщалось, что отказать ребенку в зачислении в школу из-за отсутствия документов, подтверждающих процедуру иммунизации, могут в том случае, если речь идет об очной форме обучения, пояснил департамент образования Москвы.

В столице недавно создали первый электронный реестр детских прививок. Проблемы вакцинации и защиты москвичей, в особенности детей, от инфекционных заболеваний обсудили депутаты, главы федеральных служб и представители общественности в рамках круглого стола в Общественной палате Москвы.

4 сентября в Москве началась ежегодная кампания по вакцинации против гриппа, для этого открылось 65 пунктов мобильной вакцинации.

