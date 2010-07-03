Департамент образования пояснил инициативу не принимать детей в школы без прививок

17:50
17:50
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Отказать ребенку в зачислении в школу из-за отсутствия документов, подтверждающих процедуру иммунизации, могут, только если речь идет об очной форме обучения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавы столичного департамента образования и науки Алену Шахову.
По ее мнению, на законодательном уровне должно быть основание для отказа зачисления в школу на очную форму обучения в случае непредоставления медицинских документов.
При этом она подчеркнула, что если медицинские документы не предоставляются, ребенка можно зачислить на заочную форму обучения. Например, это может быть обучение на дому, пояснила Шахова.
Ранее СМИ сообщали о предложении департамента образования не принимать в школы детей, которые не прошли вакцинацию. Там считают, что такие ученики могут прервать образовательный процесс.
В настоящее время у образовательной организации нет полномочий не принять ребенка из-за отсутствия медицинских документов и прививок.
По словам замруководителя Алены Шаховой, в прошлом учебном году из-за инфекционных заболеваний непривитых детей – коклюша, кори и скарлатины – было объявлено почти 50 карантинов. Эти меры коснулись более двух тысяч детей.
По ветряной оспе количество карантинов превысило 400. Тогда на вынужденные каникулы ушли больше 10 тысяч школьников.
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