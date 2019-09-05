В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок

В столичном департаменте образования предложили не принимать в школы детей, которые не прошли вакцинацию. Там считают, что такие ученики могут прервать образовательный процесс.

По словам замруководителя Алены Шаховой, в прошлом учебном году из-за инфекционных заболеваний непривитых детей – коклюша, кори и скарлатины – было объявлено почти 50 карантинов. Эти меры коснулись более двух тысяч детей.

А по ветряной оспе количество карантинов превысило 400. Тогда на вынужденные каникулы ушли больше 10 тысяч школьников.