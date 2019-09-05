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05 сентября 2019, 15:15

Общество

В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок

В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок

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В столичном департаменте образования предложили не принимать в школы детей, которые не прошли вакцинацию. Там считают, что такие ученики могут прервать образовательный процесс.

По словам замруководителя Алены Шаховой, в прошлом учебном году из-за инфекционных заболеваний непривитых детей – коклюша, кори и скарлатины – было объявлено почти 50 карантинов. Эти меры коснулись более двух тысяч детей.

А по ветряной оспе количество карантинов превысило 400. Тогда на вынужденные каникулы ушли больше 10 тысяч школьников.

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