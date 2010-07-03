Безруков предложил "брать мзду" за прокат зарубежных фильмов

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Народный артист РФ Сергей Безруков предложил организовать сбор средств за прокат западных фильмов в России. Также он выразил мнение, что телеканалам следует больше показывать отечественные фильмы и спектакли, особенно детские.
"Господа, мы на своей территории, мы в России договариваемся, чтобы подвигали западную премьеру, уговариваем. Как можем подвигаем, но ситуация до сих пор не решена. Если бы, допустим, проблема была решена в плане мзды. Вот если начать брать мзду, я серьезно, за прокат на нашем рынке", – приводит слова Безрукова ТАСС.
Артист напомнил, что министерство культуры России договаривалось с прокатчиками зарубежных картин о переносе даты выхода картины в прокат, когда на одно время попадали сразу несколько релизов.
Также Безруков отметил, что телевидение мало времени уделяет отечественным фильмам и спектаклям.
"Сейчас по центральным каналам вы эти спектакли не увидите. Я сам много раз приходил со смонтированным хорошим спектаклем, как кино, – "не наш контент", – сказал он.
Безруков подчеркнул, что эта же проблема стоит и перед кинотеатрами.
Ранее министерство культуры России выступило с инициативой о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым предлагается установить наказание за незаконную съемку фильмов в кинозалах в виде штрафа от 50 тысяч рублей или обязательных работ на срок от 50 часов с конфискацией оборудования. За повторное нарушение предлагают штрафовать уже на 100 тысяч рублей или же применять обязательные работы на срок от 100 до 150 часов.
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