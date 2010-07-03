Собянин поддержал предложение об увеличении финансирования московских театров

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин поддержал предложение театральных деятелей об увеличении финансирования московских театров. Об этом он сообщил в ходе встречи с членами оргкомитета по проведению в Москве Года театра и с художественными руководителями и директорами ряда столичных театров.

"Мы в этом году, понятно, это Год театра, дополнительно выделили 400 миллионов рублей под дополнительные постановки, под дополнительные гранты. Год театра заканчивается, но жизнь не заканчивается: что, теперь эти деньги заберем? Мне кажется, не надо их забирать, надо планировать, чтобы они остались. Это же творческая история, это работа театра, его жизнь. Считаю, что надо в бюджете учесть и оставить", – сказал Собянин.

Также он отметил, что за последние годы порядка 75 процентов городских театров отреставрировано и приведено в порядок.

"Я побывал у Александра Александровича (руководитель театра Et Cetera Александр Калягин. – Прим. ред.) впервые. Мы много провели с ним совещаний по реконструкции театра, по дополнительному строительству, уже так прикипел к его театру, что приехал как к родному. В прошлом году реконструкцию закончили - получилось вроде неплохо. Помимо этого объекта, мы достаточно много других объектов делаем: в прошлом году - шесть театров, в этом году три театра еще на реконструкции. Так что мы продолжаем активно развивать материальную базу: коллеги говорят, что уже перешагнули планку в 75%, то есть 75% наших театров более или менее приведено в порядок", – сказал Собянин.

В Москве, по словам мэра, театры занимают 500 тысяч квадратных метров. "Это действительно большая работа, которую мы с вами провели в последние годы", – отметил он.

Количество посетителей московских театров достаточно, однако, заметил мэр, по количеству новых постановок театры столицы отстают от намеченного плана. "Выделены большие гранты – думаю, что в новом сезоне это все будет реализовано", – добавил Собянин.

Всего для мероприятий Года театра в столице выделили дополнительное финансирование в 710 миллионов рублей. 400 миллионов ушло на увеличение грантов городским театрам, 250 миллионов – на реализацию Плана основных мероприятий по проведению Года театра, 60 миллионов – на софинансирование федеральных проектов Минкультуры России "Русские сезоны" и "Театральный марафон".

В первом полугодии 2019 года городские театры показали почти 14 тысяч спектаклей, которые посетили 3,1 миллиона зрителей. Состоялось свыше 100 премьер.

Осенний театральный сезон в рамках Года театра станет более активным и насыщенным культурными событиями. План основных мероприятий по Году театра в Москве включает 92 мероприятия. Это 12 фестивалей, 54 образовательные и развивающие программы, 26 торжественных дат.

Наиболее яркими событиями прошедшего сезона стали юбилей Театра на Таганке, юбилей Детского театра эстрады, режиссерская лаборатория под руководством Владимира Панкова в Центре драматургии и режиссуры, музейные программы и выставки в Московском театре кукол.

В предстоящем сезоне ожидаются юбилей Московского академического театра сатиры, фестиваль учеников Олега Табакова "Атом солнца", театральный эксперимент "Молодые режиссеры" в театре Et Cetera под руководством Александра Калягина, фестиваль камерных спектаклей "Диалоги". Запланированы творческие встречи с артистами и театральными деятелями: Верой Васильевой, Валентиной Талызиной, Александром Филиппенко, Романом Виктюком, Михаилом Левитиным, Камой Гинкасом.

Состоятся также III Международный фестиваль театров кукол "Гефест", международный фестиваль театров теней ShadowFest, программа с участием независимых театральных коллективов для детей, конкурс пьес, написанных детьми. А Детский музыкальный театр юного актера отметит 30-летие на новой сцене Большого театра России.

Будет построен единый комплекс для хранения декораций и реквизита городских театров. Решение приняли по итогам встречи Собянина с деятелями культуры в октябре 2017 года.

Объект появится вблизи деревни Юрово на Калужском шоссе. Общая его площадь составит почти 35 тысяч квадратных метров. Пять складских корпусов разделят на 34 секции хранения. Достроить комплекс должны осенью.

С сентября прошлого года реализуются проекты "Театр в школе" и "Школа в театре". Учащиеся столичных школ могут бесплатно посетить спектакли, поставленные по произведениям русских и зарубежных классиков и современных авторов, соответствующие школьной программе и возрастной категории учащихся.

В 2018–2019 учебном году в перечень вошли 292 спектакля и концертные программы 65 театров и концертных организаций. Спектакли посетило более 7,5 тысячи учащихся из 257 учебных заведений. Артисты 46 московских театров посетили 56 школ, было показано 107 спектаклей, проведено 76 мастер-классов для учителей и учащихся.

В театральном сезоне 2019–2020 планируется реализовать экспериментальный проект "Театр в шаговой доступности". 24 московских театра покажут свои спектакли на площадках 13 культурных центров за пределами центра Москвы. Ожидается 116 выездных спектаклей.