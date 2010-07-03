Собянин рассказал о создании нового театрального квартала

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин и Владимир Мединский посетили Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина. Жители Москвы получат еще один благоустроенный парк, открытую сцену и культурно-выставочный комплекс.

"Это место историческое, важное, интересное. Хорошо было бы, если б оно развивалось. Хотел поблагодарить активные движения министерства культуры за развитие музейного культурного пространства Москвы. Мы с вами один за одним открываем объекты, начинаем новые проекты. Очень важно привести в порядок уже существующую музейную инфраструктуру, создавать новые музеи, новые объекты культуры", – отметил Сергей Собянин.

Министр культуры Владимир Мединский в свою очередь рассказал о том, как будет устроено пространство театрального квартала.

"Мы разработали проект превращения его в музейно-выставочное пространство с секциями. Все здания, находящиеся на этой территории, вслед за главной усадьбой отреставрированы, переданы музейному комплексу, оформлены в едином фасадном стилистическом решении. Мы постараемся по максимуму, чтобы здесь были свободные, выставочные, образовательные пространства, а не какие-то офисы и хранилища", – рассказал он.

Театральный музей был основан в 1894 году известным московским промышленником и меценатом Алексеем Бахрушиным. Это один из самых крупных театральных музеев в мире. В 2019 году музей отмечает свое 125-летие, и сейчас в его фондах – более 1,5 миллиона экспонатов: уникальные собрания живописи, эскизов костюмов и декораций выдающихся мастеров сценографии, фотографии и портреты, костюмы и личные вещи великих актеров, программы и афиши спектаклей, редкие издания о театре, предметы декоративно-прикладного искусства, скульптура.

Музей находится в ведении российского министерства культуры и относится к особо ценным объектам культурного наследия народов России. В комплекс музея входят: главный дом – особняк в формах ранней английской готики, построенный в 1896 году по проекту архитектора Карла Гиппиуса, жилой дом А. А. Бахрушина XVIII–XIX веков, флигель административный, каретный сарай, жилой дом купца Варгина, ограда с воротами.

В 2019 году министерство культуры инициировало расширение деятельности Музея имени Бахрушина и создание на его основе Музейно-театрального квартала "Бахрушинский". Согласно проекту, предполагается продолжить реставрацию исторической усадьбы с приспособлением отдельных зданий для современного использования. Во Флигеле разместят детский центр с игровыми и обучающими зонами.

В бывшем здании медсанчасти откроют музейно-театральный центр. Здание каретного сарая с пристройкой будет отведено под визит-центр. Также в рамках создания театрального квартала построят новый выставочный комплекс.