Более 20 театров отремонтировали в столице за последние годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин сообщил, что за последние годы в столице отремонтировали 23 театра, а также построили семь новых.

"Грантовая система финансирования дает творческим коллективам больше самостоятельности. Растет качество и количество постановок. В прошлом году московские театры посетили больше пяти миллионов зрителей", – говорится в сообщении Собянина в Twitter.

Также мэр поздравил лауреатов театральной премии "Золотая маска".

"Престижную театральную премию получили 6 московских трупп. Это Театр на Таганке, "Гоголь-Центр", Электротеатр Станиславский, Центр драматургии и режиссуры, центр Мейерхольда. А больше всего наград собрал МАМТ, который отмечает столетие", – написал Собянин в Twitter.

Церемония вручения 25-ой театральной премии "Золотая Маска" состоялась в Большом театре.

Кирилл Серебренников получил премию как лучший драматический режиссер за постановку "Маленькие трагедии" в "Гоголь-центре".

В главной номинации вечера "Лучший спектакль большой формы" победу одержала постановка "Оптимистическая трагедия. Прощальный бал" Виктора Рыжакова.

В номинации "Лучший спектакль в драме. Малая форма" победила постановка "Пианисты" новосибирского театра "Глобус". За лучшую работу драматурга премию вручили Михаилу Дурненкову, написавшему "Утопию" для Театра наций.