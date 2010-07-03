Стали известны победители премии "Золотая маска"

В Большом театре состоялась церемония вручения 25-й театральной премии "Золотая Маска". Кирилл Серебренников получил премию как лучший драматический режиссер за постановку "Маленькие трагедии" в "Гоголь-центре".
Премьерные показы "Маленьких трагедий" прошли еще осенью 2017 года, во время домашнего ареста Серебренникова. Режиссер перенес историю в XXI век, радикально изменив сюжет.
Всего режиссер был выдвинут на соискание премии в трех номинациях: за сценографию балета "Нуреев" в Большом театре, а также как режиссер и сценограф спектакля "Маленькие трагедии" в "Гоголь-центре".
Балет "Нуреев", в постановке которого Серебренников принимал участие, получил "Золотую маску" в номинации "Лучший балетный спектакль". Юрий Посохов получил "Золотую маску" за работу хореографа в "Нурееве".
Также отдельной наградой за лучшую мужскую роль в этом балете отмечен артист Большого театра Вячеслав Лопатин, исполнивший роль ученика Рудольфа Нуреева.
Премьера балета "Нуреев" прошла на исторической сцене Большого театра 9-10 декабря прошлого года. Постановка посвящена жизни танцовщика Рудольфа Нуреева, возрастной рейтинг – 18+. В балете затрагиваются темы личности, общества, творчества и свободы.
В главной номинации вечера "Лучший спектакль большой формы" победу одержала постановка "Оптимистическая трагедия. Прощальный бал" Виктора Рыжакова.
В номинации "Лучший спектакль в драме. Малая форма" победила постановка "Пианисты" новосибирского театра "Глобус". За лучшую работу драматурга "Золотую маску" вручили Михаилу Дурненкову, написавшему "Утопию" для Театра наций.
Постановка ростовского Театра 18+ "Волшебная страна" получила премию "Золотая маска" в номинации "Эксперимент". Спектакль поставил режиссер Всеволод Лисовский по одноименной книге Максима Белозора.
Также на "Золотую маску" в четырех номинациях был номинирован спектакль Театра 18+ "Ханана", поставленный по пьесе главного режиссера театра Германа Грекова. Он претендовал на получение премии за спектакль малой формы, работу режиссера (Юрий Муравицкий), женскую роль (Светлана Лысенкова) и работу художника (Екатерина Щеглова).
Победу в номинации "Лучшая женская роль" завоевала Дарья Мороз за роль в спектакле "Три сестры" МХТ имени Чехова. Приз за лучшую мужскую роль вручили Камилю Тукаеву за роль в спектакле "Антигона" воронежского Камерного театра.
"Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей. Это премия, которую вручают за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства. Представлены все виды сценического искусства.
Работая над формированием списка номинантов, эксперты просмотрели более тысячи спектаклей, поставленных в более чем в 100 городах России.
Балет "Нуреев" Серебренникова получил "Золотую маску"
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