Какие награды получил Кирилл Серебренников, находясь под домашним арестом

Суд продлил до 4 июля срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову. Культурного деятеля и других фигурантов дела "Седьмой студии" обвиняют в хищении бюджетных средств – 133 миллионов рублей. Несмотря на продолжающее разбирательство, режиссер не раз становился лауреатом престижных премий. Вспоминаем награды, которые Серебренников не смог собственноручно забрать.

"Ника"

31 марта за фильм "Лето" Серебренников получил премию "Ника" за лучшую режиссуру. Кроме того, сыгравший в фильме музыкант Роман Билык (Рома Зверь) победил в номинации "Открытие года".



Премию "Ника" в 1987 году учредил секретариат Союза кинематографистов СССР по инициативе режиссера Юлия Гусмана и сценариста Виктора Мережко. Награда вручается ежегодно.

Премию "Ника" в 1987 году учредил секретариат Союза кинематографистов СССР по инициативе режиссера Юлия Гусмана и сценариста Виктора Мережко. Награда вручается ежегодно.

В основе сюжета киноленты – малоизвестная история отношений лидера группы "Кино" Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События фильма разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде.

Главную роль исполняет корейский актер Тео Ю, основателя коллектива "Зоопарк" Майка Науменко играет лидер группы "Звери" Рома Зверь, а его жену – Ирина Старшенбаум. Сценарий написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников – по воспоминаниям Натальи Науменко.

"Белый слон"

Кадр из фильма "Лето". Режиссер: Кирилл Серебренников. Продюсеры: Илья Стюарт, Мурад Османн, Михаил Финогенов. Сценарий: Михаил Идов, Лили Идова, Кирилл Серебренников,

11 января в московском Доме кино прошла церемония награждения премии Гильдии киноведов и кинокритиков "Белый слон" имени Мирона Черненко. Режиссер Кирилл Серебренников получил специальную премию "за впечатляющий симбиоз театра и кино" вновь за фильм "Лето". Жюри высоко оценило фильм об истории знакомства Майка Науменко и Виктора Цоя и создании ленинградского рок-клуба.

В прошлом году картина "Лето" также сорвала овации на Каннском кинофестивале. После просмотра картины зрители аплодировали стоя съемочной группе в течение нескольких минут. Тогда фильм получил награду только за лучший саундтрек.

BraVo

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

20 марта жюри профессиональной музыкальной премии BraVo в области классического искусства признала резонансную постановку "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова балетом года. Самого Серебренникова оценили в качестве сценографа.



Рудольф Нуреев – артист балета. В 1958 году начал солировать в театре имени Кирова, который ныне переименован в Мариинский театр. Нуреев – так называемый невозвращенец. В 1961 году, находясь на гастролях в Париже, он отказался возвращаться в СССР. За границей Нуреев начал выступать в составе Королевского балета в Лондоне, несколько лет являлся директором балетной труппы парижского театра Гранд-опера. В 1984 году у Ниреева обнаружили СПИД. Артист скончался 6 января 1993 года вблизи Парижа и похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Рудольф Нуреев – артист балета. В 1958 году начал солировать в театре имени Кирова, который ныне переименован в Мариинский театр. Нуреев – так называемый невозвращенец. В 1961 году, находясь на гастролях в Париже, он отказался возвращаться в СССР. За границей Нуреев начал выступать в составе Королевского балета в Лондоне, несколько лет являлся директором балетной труппы парижского театра Гранд-опера. В 1984 году у Ниреева обнаружили СПИД. Артист скончался 6 января 1993 года вблизи Парижа и похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Над балетом о выдающемся танцовщике ХХ века Рудольфе Нурееве работали 600 человек, среди которых были композитор Илья Демуцкий, хореограф Юрий Посохов и сам режиссер Кирилл Серебренников. Премьера "Нуреева" должна была состояться в Большом театре в июле 2017 года, но после генерального прогона директор Большого театра Владимир Урин объявил об отмене спектакля и возможном его переносе. Официальная причина – неготовность по части хореографии. Премьера в итоге состоялась только 9 декабря и собрала в Большом театре всю российскую элиту.

"Золотая маска"

Момент из спектакля "Чаадский". Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В 2018 году постановка "Чаадский" режиссера Кирилла Серебренникова стала лауреатом театральной премии в номинации "Лучшая работа режиссера в опере".

Мировая премьера оперы Александра Маноцкова "Чаадский" в постановке Серебренникова состоялась в Московском театре "Геликон-опера". Музыкальный руководитель постановки – дирижер Феликс Коробов, художник-постановщик – Алексей Трегубов. Автором идеи создания оперы стал известный художник и продюсер, заслуженный деятель искусств России Павел Каплевич.

Опера Александра Маноцкова была написана по мотивам пьесы "Горе от ума" Александра Грибоедова и философских работ Петра Чаадаева. В постановке сатирическая комедия Грибоедова предстает в обрамлении современной музыки и современной режиссуры, поэтому неслучайно фамилия главного персонажа созвучна фамилии главного героя – Чацкого.

"Фест"

Кадр из фильма "Ученик". Режиссер: Кирилл Серебренников. Продюсеры: Илья Стюарт, Диана Сафарова, Юрий Козырев. Сценарий: Кирилл Серебренников, Мариус фон Майенбург

6 марта 2017 года созданная на основе спектакля по пьесе Мариуса фон Майенбурга кинокартина "Ученик" Кирилла Серебренникова трижды была отмечена на юбилейном, 45-м кинофестивале "Фест" в Белграде. Кирилл Серебренников награжден за лучшую режиссерскую работу, актер Петр Скворцов – за лучшую мужскую роль. "Ученик" также получил приз Fedeora федерации кинокритиков стран Европы и Средиземноморья за лучший европейский фильм главной конкурсной программы.

Премьера картины состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля 2016 года, где фильм был удостоен приза Франсуа Шале. На российском "Кинотавре" картина взяла также приз за лучшую режиссуру, а на фестивале Biografilm – Audience Award. Серебренников перенес действие картины из Германии в российскую действительность – в обычную общеобразовательную школу. В центре сюжета – история о юноше, ставшем религиозным фанатиком, который постепенно затягивает в это всех окружающих. В 2015 году эта пьеса была поставлена Серебренниковым в московском "Гоголь-центре".