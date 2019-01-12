Серебренников получил премию "Белый слон"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Режиссер Кирилл Серебренников, снявший фильм "Лето", получил специальную премию Гильдии киноведов и кинокритиков "Белый слон" имени Мирона Черненко, передает ТАСС. Никто из съемочной группы награду забрать не смог.

Киноленту "Лето" также отметили за лучшую музыку (вместе с картиной "Ван Гоги") и за работу художника-постановщика.

В главной номинации "Лучший фильм" победила картина Алексея Федорченко "Война Анны". Марта Козлова получила премию в номинации "Лучшая главная женская роль". Картину отметили и за операторскую работу Алишера Хамидходжаева.

За лучшую главную мужскую роль премию получил Евгений Цыганов ("Человек, который удивил всех"). За лучшую женскую роль второго плана награды удостоили Елену Кореневу ("Ван Гоги"), за мужскую – Дмитрия Поднозова ("Сердце мира").

Премия раньше называлась "Золотой овен", в 2005 году она получила название "Белый слон". "Короткий список" номинантов определили по результатам голосования журналистов, пишущих о кино. Победителей выбирает экспертная комиссия Гильдии киноведов и кинокритиков во главе Кириллом Разлоговым. Награждение состоялось в московском Доме кино.