Суд продлил домашний арест Кириллу Серебренникову

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Мещанский суд Москвы продлил срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств, передает Агентство "Москва".

Ходатайство прокурора удовлетворено. Серебренников останется под домашним арестом до 4 июля, заявила судья Ирина Акуратова.

До указанной даты продлен домашний арест бывшему генеральному директору АНО "Седьмая студия" Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум.

Прокурор Олег Лавров просил продлить подсудимым срок домашнего ареста, так как, по его мнению, такая мера не позволит затянуть разбирательство по делу и не даст им возможности связаться с продюсером Екатериной Вороновой. Помимо выше названных, фигурантом дела числится бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.

11 апреля суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Ее дело выделили в отдельное производство, поскольку она признала вину. Остальные вину отрицают.

По версии следствия, Серебренников разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. Для его реализации была создана "Седьмая студия".

Сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий завышались, данные передавались в Минкультуры России. Ущерб оценивается в 133 миллиона рублей.

В начале февраля судья Аккуратова назначила комплексную экспертизу по делу, которая должна проверить деятельность компании в 2011-2014 годах. Сторона защиты фигурантов дела настаивает на социоискусствоведческой и оценочной экспертизах.