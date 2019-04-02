Суд продлил домашний арест Кириллу Серебренникову

Мещанский суд Москвы продлил срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств, передает Агентство "Москва".
Ходатайство прокурора удовлетворено. Серебренников останется под домашним арестом до 4 июля, заявила судья Ирина Акуратова.
До указанной даты продлен домашний арест бывшему генеральному директору АНО "Седьмая студия" Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум.
Прокурор Олег Лавров просил продлить подсудимым срок домашнего ареста, так как, по его мнению, такая мера не позволит затянуть разбирательство по делу и не даст им возможности связаться с продюсером Екатериной Вороновой. Помимо выше названных, фигурантом дела числится бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.
11 апреля суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Ее дело выделили в отдельное производство, поскольку она признала вину. Остальные вину отрицают.
По версии следствия, Серебренников разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. Для его реализации была создана "Седьмая студия".
Сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий завышались, данные передавались в Минкультуры России. Ущерб оценивается в 133 миллиона рублей.
В начале февраля судья Аккуратова назначила комплексную экспертизу по делу, которая должна проверить деятельность компании в 2011-2014 годах. Сторона защиты фигурантов дела настаивает на социоискусствоведческой и оценочной экспертизах.
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