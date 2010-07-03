Гособвинение настаивает на продлении домашнего ареста Серебренникову

Режиссеру Кириллу Серебренникову могут продлить домашний арест еще на три месяца. На этом настаивает гособвинение.
Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года в рамках так называемого дела "Седьмой студии". Ему и другим фигурантам инкриминируется хищение 133 миллионов бюджетных рублей, выделенных на реализацию проекта по развитию современного искусства "Платформа".
Также по делу проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший гендиректор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин, экс-главбух Нина Масляева и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.
Дело Масляевой выделено в отдельное производство, поскольку она признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег.
По данным следствия, в 2011–2014 годах проекту "Платформа" выделили более 214 миллионов рублей. Малобродский, Воронова и Масляева якобы завышали данные о количестве и стоимости проводимых мероприятий.
Фигурантам дела "Седьмой студии" уже предъявили обвинение в окончательной редакции.
В начале февраля судья Мещанского суда Москвы Ирина Аккуратова назначила комплексную экспертизу по делу, которая должна проверить деятельность компании в 2011-2014 годах.
Сторона защиты фигурантов дела "Седьмой студии" настаивает на социоискусствоведческой и оценочной экспертизах.
В октябре прошлого года Серебренникову продлили домашний арест до 3 апреля 2019 года.
По версии Ассоциации театральных критиков (АТК), худрук московского "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников стал человеком года. Он удостоен этого звания с формулировкой "За беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста".
Также Серебренников получил специальную премию Гильдии киноведов и кинокритиков "Белый слон" имени Мирона Черненко за фильм "Лето" о Викторе Цое.
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