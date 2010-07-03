Гособвинение настаивает на продлении домашнего ареста Серебренникову

Фото: агентство Москва/ Зыков Кирилл

Режиссеру Кириллу Серебренникову могут продлить домашний арест еще на три месяца. На этом настаивает гособвинение.

Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года в рамках так называемого дела "Седьмой студии". Ему и другим фигурантам инкриминируется хищение 133 миллионов бюджетных рублей, выделенных на реализацию проекта по развитию современного искусства "Платформа".

Также по делу проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший гендиректор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин, экс-главбух Нина Масляева и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Дело Масляевой выделено в отдельное производство, поскольку она признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег.

По данным следствия, в 2011–2014 годах проекту "Платформа" выделили более 214 миллионов рублей. Малобродский, Воронова и Масляева якобы завышали данные о количестве и стоимости проводимых мероприятий.

Фигурантам дела "Седьмой студии" уже предъявили обвинение в окончательной редакции.

В начале февраля судья Мещанского суда Москвы Ирина Аккуратова назначила комплексную экспертизу по делу, которая должна проверить деятельность компании в 2011-2014 годах.

Сторона защиты фигурантов дела "Седьмой студии" настаивает на социоискусствоведческой и оценочной экспертизах.

В октябре прошлого года Серебренникову продлили домашний арест до 3 апреля 2019 года.

По версии Ассоциации театральных критиков (АТК), худрук московского "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников стал человеком года. Он удостоен этого звания с формулировкой "За беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста".

Также Серебренников получил специальную премию Гильдии киноведов и кинокритиков "Белый слон" имени Мирона Черненко за фильм "Лето" о Викторе Цое.