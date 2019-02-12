Адвокаты Кирилла Серебренникова настаивают на новой экспертизе

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Сторона защиты фигурантов дела "Седьмой студии" настаивает на социо-искусствоведческой и оценочной экспертизам. Эксперты должны установить, сколько и каких мероприятий провела "Седьмая студия", каково было количество оригинальных проектов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Дмитрия Харатонова.

Сторона обвинения предложила суду ограничиться финансовой экспертизой, чтобы выяснить, как финансировалась "Седьмая студия", как она производила расчеты.

Кроме того, защита предложила передать экспертам все уголовное дело в объеме более 270 томов, вещественные доказательства, а также полный видеоархив проекта "Платформа".

В начале февраля судья Мещанского суда Москвы Ирина Аккуратова назначила комплексную экспертизу по делу "Седьмой студии", которая должна проверить деятельность компании в 2011-2014 годах.

Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева заявила в суде, что схему обналичивания 120 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на проект "Платформа", ей предложил Алексей Малобродский. Она уточнила, что деньги хранились в сейфе офиса, доступ к которому изначально был только у Малобродского.

Фигурантами дела являются худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Малобродский, экс-гендиректор "Седьмой студии" Итин, экс-главбух Нина Масляева и директор РАМТ Софья Апфельбаум.

Им инкриминируется хищение 133 миллионов бюджетных рублей, выделенных на реализацию проекта "Платформа". Министерство культуры, выступающее как потерпевшая сторона, выдвинуло требования о взыскании суммы к режиссеру и другим фигурантам дела о хищении средств. В октябре прошлого года Серебренникову продлили домашний арест до 3 апреля 2019 года.

Несмотря на все обвинения, по версии Ассоциации театральных критиков (АТК), худрук московского "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников стал человеком года. Он удостоен этого звания с формулировкой "За беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста". Также заочно Серебренников получил специальную премию Гильдии киноведов и кинокритиков "Белый слон" имени Мирона Черненко за фильм "Лето" о Викторе Цое.