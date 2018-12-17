Глава ТД "Настюша" стал фигурантом дела о невыплате зарплаты

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Директора торгового дома "Настюша" Юлиана Егорова задержали по делу о невыплате многомиллионного долга по зарплате работникам. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Егоров задержан в одной из московских больниц, где проходил лечение", – рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией. По информации собеседника агентства, Егорова перевели под надзор полиции в ГКБ № 20. Официального подтверждения этим данным нет.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что после проверки в отношении руководителей ТД "Настюша" было возбуждено уголовное дело о длительной невыплате зарплаты. По сведениям прокуратуры, сейчас размер долга перед бывшими и нынешними работниками предприятия превышает 80 миллионов рублей.

Помимо этого, преображенский межрайонный прокурор завел на директора "Настюши" дело об административном правонарушении – о невыплате или неполной выплате зарплаты в установленный срок.

Торговый дом "Настюша" является дочерней компанией ОАО "Черкизово". По словам представителя московского главка СК Юлии Ивановой, на руководителя ОАО "Черкизово" завели уголовное дело о "полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенной из корыстной или иной заинтересованности". Иванова уточнила, что руководство компании задолжало 100 работникам более десяти миллионов рублей.

За ситуацией следит столичный департамент инвестиционной и промышленной политики. Как подчеркнул глава ведомства Александр Прохоров, ответственность за проблемы на хлебзаводе "Черкизово" несет менеджмент. "Наше мнение, что это ответственность менеджмента этого предприятия, что оно довело ситуацию до такого состояния, не предприняв юридически значимых действий, а лишь купив билет в аэропорт", – цитирует Прохорова Агентство "Москва". Он также заверил, что перебои в производстве на предприятии не повлияют на продажи хлеба в столице.

Ранее сообщалось, что 40 сотрудников хлебозавода "Черкизово" начали бессрочную голодовку. Тем самым они решили выразить свой протест, так как не получали заработную плату уже четыре месяца. Обратиться в суд люди не могут, ведь для этого нужны справки о задолженности, которых у работников нет.

