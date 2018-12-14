Работники хлебозавода "Черкизово" объявили голодовку

Сотрудники хлебозавода "Черкизово" объявили голодовку

40 сотрудников хлебозавода "Черкизово" начали бессрочную голодовку. Они говорят, что не получали заработную плату уже четыре месяца. Обратиться в суд люди не могут – для этого нужны справки о задолженности. Но этих документов у работников нет – их якобы не выдает директор. Большая часть сотрудников предприятия уже уволилась. Некоторые решили сидеть в пустой столовой до тех пор, пока не получат зарплату, сообщает телеканал Москва 24.

Черкизовский хлебозавод входит в холдинг "Настюша". Этому торговому дому принадлежит и хлебокомбинат "ПЕКО". Его сотрудники бастовали почти два года назад, они тоже несколько месяцев не получали зарплату.

Отмечается, что общая сумма задолженности предприятия перед бывшими и нынешними сотрудниками превысила 80 миллионов рублей.

"По результатам проверки выявлены нарушениями в виде невыплаты зарплаты более 100 сотрудникам. По материалам проверки возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ОАО "Черкизово" по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы")", – рассказали в прокуратуре Москвы.

Гендиректору ОАО "Черкизово" внесено представление об устранении нарушений. В отношении него и юрлица было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата или неполная выплата в установленный срок").