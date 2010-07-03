Дело экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой начнут рассматривать 11 апреля

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Мещанский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой 11 апреля. Об этом Агентству "Москва" рассказал пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Первое заседание начнется в 10:00. Дело будет рассматривать судья Татьяна Изотова.

Уголовное дело в отношении Масляевой выделено в отдельное производство, поскольку она признала свою вину. Также на скамье подсудимых находятся художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший генеральный директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

По версии следствия, Серебренников создал "Седьмую студию" для развития и популяризации современного искусства. Подозреваемые завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий. Данные передавались в Минкультуры России. Ущерб от их действий оценивается в 133 миллиона рублей.

Никто из подозреваемых, за исключением Масляевой, не признал вину. Фигурантам дела "Седьмой студии" уже предъявили обвинение в окончательной редакции.

