Дело экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой направили в суд

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Уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера АНО "Седьмая студия" Нины Масляевой о хищении бюджетных средств, выделенных на проект режиссера Кирилла Серебренникова, поступило в Мещанский районный суд. Информация опубликована на сайте суда.

Дата первого рассмотрения дела по существу еще не известна. Рассмотрением дела займется судья Татьяна Изотова.

Материалы в отношении Масляевой ранее выделили в отдельное производство. Помимо нее, фигурантами дела стали художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший генеральный директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Никто из них вину не признал.

По информации следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. За несколько лет министерство культуры РФ выделило проекту более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Для его реализации Серебренников создал "Седьмую студию".

По указаниям Серебренникова и Итина, Малобродский Екатерина Воронова и Масляева заведомо завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий. Данные они передавали в Минкультуры России для обоснования расходов. Так были похищены бюджетные средства. Минкультуры России заявило иск о возмещении ущерба ко всем обвиняемым на сумму 133 миллиона рублей.

Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года. Гособвинение хочет продлить его.

В начале февраля судья Мещанского суда Москвы Ирина Аккуратова назначила комплексную экспертизу по делу, которая должна проверить деятельность компании в 2011-2014 годах. Сторона защиты фигурантов дела настаивает на социоискусствоведческой и оценочной экспертизах.