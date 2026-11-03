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03 ноября, 18:17

Общество

Телеканал Москва 24 представит премьеру программы "100 баек о Москве" 7 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий​

Премьера авторской программы "100 баек о Москве" состоится 7 ноября на телеканале Москва 24. Ее ведущим стал историк и москвовед Виталий Калашников, который расскажет о необычных событиях из прошлого столицы, городских легендах и их героях.

В каждом выпуске зрителей ждут несколько коротких историй, основанных на реальных фактах и городских преданиях. Среди них – рассказы о мошенниках и меценатах, любовных драмах, детективных сюжетах и комических происшествиях. Исторические события в программе будут рассматриваться через призму современности.

"Пусть вас не смущает слово "байки". Здесь все – чистая правда. Ну, или почти. Во всяком случае, каждая из этих историй крепко вошла в городскую летопись Москвы", – отметил Калашников.

В числе сюжетов программы – истории о первой женщине-извозчике, "черных риелторах" XIX века и светском скандале в Кремле с участием голливудских звезд.

Программа будет выходить по субботам в 12:35, повтор – по воскресеньям в 17:35 на телеканале Москва 24.

Ранее телеканал Москва 24 уже запускал проекты, где истории о городе рассказывают сами москвоведы. В июле Калашников открывал лекцию "Тверская: главные секреты главной улицы" в летней студии на Тверской, 18, где также шли лекции о градостроительстве и показы фильмов о развитии города.

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