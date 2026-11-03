В АТОР опровергли информацию о массовом закрытии турфирм в России

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Сообщения в СМИ о массовом закрытии туристических компаний в России не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России со ссылкой на вице-президента организации и генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина.

Ранее издание "Коммерсант" опубликовало данные о динамике ликвидаций и открытий юридических лиц в туротрасли. Согласно материалу, за январь – сентябрь этого года число специализирующихся на туризме организаций и предпринимателей, которые закрылись, выросло на 33,6% в годовом выражении, а новых структур, напротив, зарегистрировано на 16% меньше.

По данным издания, в этом периоде были ликвидированы 4 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей, при этом открылась 4,1 тысячи новых организаций.

"Цифра 33,6%, фигурирующая в материале, отражает динамику показателей, а не долю закрывшихся компаний", – уточнили в АТОР.

По словам Ромашкина, абсолютные цифры демонстрируют обычную ежегодную ротацию на рынке, причем вновь открытых компаний оказалось даже немного больше, чем закрытых.

"Рынок сейчас хоть и переживает непростой момент, однако никакой катастрофы и массового закрытия турфирм в России нет", – добавил он.

В ассоциации призвали представителей отрасли опираться на абсолютные показатели, которые свидетельствуют о стандартных процессах ротации на рынке, а не о кризисных явлениях.

Ранее в АТОР сообщили, что к российским туроператорам не поступало данных об изменениях системы питания "все включено" в турецких отелях. Туроператоры не получали такую информацию даже внутри этого холдинга.

В организации также добавили, что ограничения для "все включено" на уровне закона или правительства в принципе невозможны: эту систему в Турции развивают частные компании.

