"Черный" кассир рассказала о неофициальной бухгалтерии "Седьмой студии"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сотрудница некоммерческой организации "Седьмая студия" Лариса Войкина, которая вела "черную" кассу АНО, рассказала на допросе в Мещанском суде Москвы, что распоряжение об уничтожении финансовой документации проекта дал Кирилл Серебренников, передает "Интерфакс".

По ее словам, в декабре 2014 года ей позвонила генеральный продюсер АНО Екатерина Воронова и попросила уничтожить всю документацию. Распоряжение об уничтожении якобы дал Кирилл Семенович. Женщина добавила, что хотела оставить часть документов, однако по распоряжению начальства уничтожила все на шредере.

Также свидетель обвинения рассказала, что в "Седьмую студию" в 2012 году ее пригласила главный бухгалтер Нина Масляева. Сначала она занималась документами и обеспечением работы офиса, а затем по распоряжению генпродюсера начала вести учет наличных денежных средств, которые в офис организации, по ее словам, привозила главбух и другие люди.

Войкина добавила, что о "природе" передававшейся ей наличности она узнала уже в ходе следствия, а учет денежных средств велся в таблице Exel. Она призналась, что поручения о выдаче денег на различные нужды организации, в том числе о выплатах зарплат и гонораров штатным и внештатным работникам, она получала от Малобродского и Вороновой.

Ранее бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева заявила в суде, что схему обналичивания 120 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на проект "Платформа", ей предложил Алексей Малобродский. Она уточнила, что за свои услуги попросила 150 тысяч рублей. Обналиченные деньги хранились в сейфе офиса, доступ к которому изначально был только у Малобродского.

По словам экс-главбуха, в "Седьмой студии" работали около семи человек. Для выплаты зарплаты сотрудникам составлялась ведомость, в которой указывалась значительно меньшая сумма, чем та, которая выплачивалась в конвертах. Согласно этой ведомости, Масляева получала около 40 тысяч рублей в месяц. Эта ведомость предназначалась в том числе и для перечисления налогов.

Масляева рассказала, что в 2014 году руководство АНО, после сверки "черной" и "белой" бухгалтерии решило провести аудит, поскольку была выявлена недостача в пять миллионов рублей.

Предприниматель Валерий Синельников заявил в суде, что обналичил порядка 25 миллионов рублей бюджетных средств для "Седьмой студии" на финансирование спектаклей.

Фигурантами дела являются худрук "Гоголь-центра" Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Малобродский, экс-гендиректор "Седьмой студии" Итин и директор РАМТ Софья Апфельбаум. Их обвиняют в хищении бюджетных средств на сумму 133 миллиона рублей, выделенных в 2011–2014 годах основанной Серебренниковым АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа".

Расследование основного дела к настоящему времени завершено, оно находится на рассмотрении Мещанского суда. Подсудимые категорически отрицают свою вину.