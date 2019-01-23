Как развивается дело о многомиллионных хищениях "Седьмой студии"

23 января в Мещанском районном суде в роли свидетеля по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова был допрошен предприниматель Валерий Синельников. Он рассказал, что обналичил 25 миллионов рублей для театральной труппы на финансирование спектаклей. О том, как развивается дело "Седьмой студии" и самого Серебренникова, читайте в материале портала Москва 24.

Судьба режиссера

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

23 мая 2017 года следователи провели обыски по месту жительства и работы худрука "Гоголь-центра" – известного режиссера Кирилла Серебренникова. Он был допрошен в качестве свидетеля по делу о хищении 200 миллионов рублей "Седьмой студией" – театральной труппой, которая была создана Серебренниковым в 2012 году на основе собственного актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ.

Такую немаленькую сумму из бюджета выделили для реализации театрального проекта "Платформа", которой руководил также худрук "Гоголь-центра" с 2011 по 2014 годы. Проект просуществовал на протяжении трех лет. В его рамках было поставлено множество спектаклей и экспериментальных форм. В проекте принимали участие не только актеры "Седьмой студии" Серебренникова, но и молодые писатели, композиторы, музыканты и режиссеры.

По версии следствия, выданные на постановку спектаклей деньги были похищены. С режиссера было взято обязательство о явке к следователю. При этом во время обысков у Серебренникова изъяли загранпаспорт, чтобы он не смог уехать за пределы России.

А уже 22 августа Серебренникова задержали. В этот же день режиссеру предъявили обвинение в организации хищения не менее 68 миллионов рублей. На следующий день ему определили меру пресечения, и с 23 августа 2017 года Серебренников находится под домашним арестом. Ему и другим фигурантам инкриминируется хищение 133 миллионов бюджетных рублей, выделенных на реализацию проекта "Платформа". Министерство культуры, выступающее как потерпевшая сторона, выдвинуло требования о взыскании суммы к режиссеру и другим фигурантам дела о хищении средств. В октябре прошлого года Серебренникову продлили домашний арест до 3 апреля 2019 года.

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Несмотря на все обвинения, по версии Ассоциации театральных критиков (АТК), худрук московского "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников стал человеком года. Он удостоен этого звания с формулировкой "За беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста". Также заочно Серебренников получил специальную премию Гильдии киноведов и кинокритиков "Белый слон" имени Мирона Черненко за фильм "Лето" о Викторе Цое.

Фигуранты дела

На данный момент в качестве обвиняемых по делу проходят сам Серебренников, бывший директор театра "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший генеральный директор организации "Седьмая студия" Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Никто из вышеперечисленных свою вину не признал.

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

По данным следствия, Серебренников придумал и разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. Минкультуры выделило проекту более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. В итоге работники созданной "Седьмой студии" завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, полагает сторона обвинения.

Также в хищениях была замешана бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Дело Масляевой в начале 2018 года было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная в ходе расследования признала вину и заключила досудебное соглашение. Кроме того, дала показания на бывших коллег. Сейчас Масляева знакомится с материалами дела. Ей также инкриминируется хищение 133 миллионов бюджетных рублей. Бывший главбух "Седьмой студии" останется под домашним арестом до 19 апреля. В отдельное производство выделено и дело в разное время продюсера и генпродюсера "Седьмой студии" Екатерины Вороновой, которая уехала за границу. Она объявлена в международный розыск, а обвинение ей предъявлено заочно.

"Нужен был только для обналичивания"

По словам предпринимателя Синельникова, который проходит по делу в качестве свидетеля, он был посредником организации "Седьмая студия" с 2011 года и брал за свои услуги от 8 до 9%, из которых семь уходило на уплату налогов. Предприниматель утверждает, что передавал деньги главному бухгалтеру Масляевой в ее квартире и офисе. Серебренникова свидетель лично не знал, однако имел деловые отношения с Итиным и Малобродским, с которыми его познакомила Масляева.

При этом Синельников понимал, что контроль за финансовыми операциями осуществлялся Малобродским, Итиным и Серебренниковым. Предприниматель полагает, что Масляева не могла единолично принимать решения об отправке денег. Свидетель добавил, что получил от главного бухгалтера один миллион рублей в качестве подарка на покупку автомобиля. Происхождение этих средств для него тайна.

"Я практикующий индивидуальный предприниматель, я делаю спектакли и прекрасно знаю, как это делается. Я неоднократно спрашивал у Масляевой, буду ли я практически участвовать в деятельности "Седьмой студии", но от меня это не требовалось. Мной нужно было воспользоваться только для обналичивания денежных средств", – приводит слова Синельникова на допросе в Мещанском суде "Интерфакс".