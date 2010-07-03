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21:21

Рома Зверь получил "Нику" как "Открытие года"

культура

21:21

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Фото: кадр из фильма "Лето", режиссер Кирилл Серебренников

Музыкант Роман Билык, известный под псевдонимом Рома Зверь, получил кинопремию "Ника" в номинации "Открытие года", передает РИА Новости.

Артист сыграл Майка Науменко в фильме Кирилла Серебренникова "Лето". На церемонии награждения лауреатов Рома Зверь поблагодарил режиссера за то, что тот смонтировал фильм, несмотря на домашний арест.

Фильм "Лето" рассказывает о начале творческого пути Виктора Цоя и группы "Кино", в твуже его взаимоотношениях с Майком Науменко и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года.

Премию "Ника" в 1987 году учредил секретариат Союза кинематографистов СССР по инициативе режиссера Юлия Гусмана и сценариста Виктора Мережко. Награда вручается ежегодно.

Незадолго до церемонии СМИ написали, что Гусман перенес операцию на сердце. Однако сам режиссер опроверг эти слухи.

культура

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