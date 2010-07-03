Юлий Гусман опроверг слухи об операции на сердце

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Режиссер Юлий Гусман назвал фейками новости о том, что он перенес операцию на сердце, передает ТАСС.

Прежде ряд СМИ написали о госпитализации кинодеятеля. Утверждалось, что Гусман покинул больницу после реабилитации.

"Мне звонило много людей, я хочу успокоить друзей и огорчить недругов – это, как сейчас принято говорить, фейк-ньюз", – заявил режиссер.

Последний месяц Гусман с командой работает над 32-й кинопремией "Ника". По словам режиссера, репетиции продолжаются, пока ему звонят друзья и журналисты.

"Некоторой прессе желтоватой делать нечего, но приятно, что я тоже вхожу в число сенсаций, которые стоит осветить", – сказал Гусман, добавив, что уже 30 марта зрители будут смотреть на него в течение пяти часов.

Церемония вручения премии, основанной Гусманом в 1987 году, пройдет в театре "Русской песни" под руководством Надежды Бабкиной.

Среди известных работ режиссера – "Не бойся, я с тобой", "Парк советского периода" и другие. Гусман также известен как постоянный член жюри Высшей лиги КВН.