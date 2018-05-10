10 мая 2018, 12:44

Культура

Фильм Серебренникова "Лето" сорвал овации на Каннском кинофестивале

Фото: AP/Invision/Joel C Ryan

Фильм режиссера Кирилла Серебренникова "Лето" встретили овациями на Каннском кинофестивале.

После просмотра картины, зрители стоя аплодировали съемочной группе в течение нескольких минут, передает РИА Новости.

Также стало известно, что перед премьерой продюсер фильма Илья Стюарт появился на красной дорожке фестиваля вместе с актерами Тео Ю, Ромой Зверем и Ириной Старшенбаум. Они держали плакат с надписью Kirill Serebrennikov. Президент кинофестиваля Пьер Лескюр и директор Тьери Фремо выразили им свою поддержку.

Уточняется, что фильм посвящен малоизвестной истории отношений Виктора Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События картины разворачиваются в Ленинграде в 1981 году. Именно тогда, под влиянием западных рок-звезд: Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других, зарождается русский рок. Главные роли исполнили актеры Тео Ю и Ирина Старшенбаум, а также музыкант Рома Зверь. Сценаристами картины выступили Михаил и Лили Идовы и сам Кирилл Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко.

В России картина выйдет в прокат 7 июня. Ее покажут более чем в 400 кинозалах.

18 апреля суд оставил художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 июля. Режиссер проходит в качестве обвиняемого по делу о хищении 133 миллионов рублей. Потерпевшей стороной выступает Минкультуры РФ.

культура кино за рубежом

