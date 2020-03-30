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30 марта, 22:42

Названы лауреаты премии "Ника"

культура

30 марта, 22:42

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Актеры Алексей Серебряков, Евгений Цыганов и Марта Козлова стали лучшими по версии кинопремии "Ника", передает РИА Новости.

Награды исполнители ролей в фильмах "Ван Гоги", "Человек, который удивил всех" и "Война Анны" получили на церемонии в театре "Русская песня".

За роль второго плана была отмечена актриса Елена Коренева. Во время награждения она высказалась в поддержку "Седьмой студии", сообщает "Интерфакс". Артистка также упомянула всех людей, которые, по ее мнению, "страдают в заключении".

Спецприз кинопремии получил сериал "Домашний арест". Автор идеи, комик Семен Слепаков признался, что награда стала для него неожиданностью.

"Наш сериал запускался в интернете, и я не думал, что он получит телевизионные премии. Я чувствую гордость за всю нашу команду", – цитирует его ТАСС.

Лучшим фильмом года стала кинолента "Война Анны". А лучшим режиссером организаторы сочли Кирилла Серебренникова.

А "Открытием года" признали музыканта Рому Зверя, сыгравшего Майка Науменко в фильме Кирилла Серебренникова "Лето".

Премию "Ника" учредили в 1987 году как профессиональный кинематографический приз, присуждаемый за достижения, в том числе научные, в области кинематографии и за профессиональный вклад в развитие отечественного кино.

культура

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