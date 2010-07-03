Серебренников приехал на церемонию вручения "Золотой Маски"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Режиссер Кирилл Серебренников приехал в Большой театр на церемонию вручения 25-й театральной премии "Золотая Маска", сообщает "Интерфакс".

У Серебренникова три номинации на премию – за "Маленькие трагедии" в "Гоголь-Центре" в качестве режиссера и художника, а также за постановку "Нуреев" в Большом театре в качестве художника.

"Гоголь-Центр", возглавляемый Серебренниковым, представлен в девяти номинациях, все из них за "Маленькие трагедии".

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства.

На прошлой неделе Серебренникова, который является фигурантом дела о хищении 133 миллионов рублей, отпустили под подписку о невыезде. До этого режиссер находился под домашним арестом.

По версии следствия, Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили деньги, выделенные Минкультуры на развитие и популяризацию современного искусства в рамках проекта "Платформа".