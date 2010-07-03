Суд назначит новую экспертизу по делу Серебренникова

Мещанский суд назначит новую экспертизу по делу Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении бюджетных средств.
"Суд 15 апреля в 10:00 по местному времени огласит постановление о назначении экспертизы", – цитирует ТАСС представителя Мещанского суда столицы.
Ранее сообщалось, что бывший бухгалтер Нина Масляева сделала несколько громких заявлений о причастности режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов к хищениям бюджетных денег. После чего ее дело отправили на дорасследование, в частности, чтобы конкретизировать роль обвиняемой. Не исключено, что в прокуратуру вернут все дело.
В начале февраля сторона защиты фигурантов дела "Седьмой студии" настаивала на социо-искусствоведческой и оценочной экспертизах. По мнению адвокатов, эксперты должны установить, сколько и каких мероприятий провела "Седьмая студия", каково было количество оригинальных проектов.
Мосгорсуд на заседании в понедельник, 8 апреля, сменил меру пресечения Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Аналогичное решение принято в отношении других фигурантов дела "Седьмой студии" – Софьи Апфельбаум и Юрия Итина.
По данным следствия, Серебренников придумал и разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. Минкультуры выделило на проект более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. В итоге работники созданной "Седьмой студии" завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий.
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