Суд назначит новую экспертизу по делу Серебренникова

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Мещанский суд назначит новую экспертизу по делу Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении бюджетных средств.

"Суд 15 апреля в 10:00 по местному времени огласит постановление о назначении экспертизы", – цитирует ТАСС представителя Мещанского суда столицы.

Ранее сообщалось, что бывший бухгалтер Нина Масляева сделала несколько громких заявлений о причастности режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов к хищениям бюджетных денег. После чего ее дело отправили на дорасследование, в частности, чтобы конкретизировать роль обвиняемой. Не исключено, что в прокуратуру вернут все дело.

В начале февраля сторона защиты фигурантов дела "Седьмой студии" настаивала на социо-искусствоведческой и оценочной экспертизах. По мнению адвокатов, эксперты должны установить, сколько и каких мероприятий провела "Седьмая студия", каково было количество оригинальных проектов.

Мосгорсуд на заседании в понедельник, 8 апреля, сменил меру пресечения Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Аналогичное решение принято в отношении других фигурантов дела "Седьмой студии" – Софьи Апфельбаум и Юрия Итина.

По словам режиссера, нелегко психологически возвращаться на работу, но его ждет "очень много дел".

По данным следствия, Серебренников придумал и разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. Минкультуры выделило на проект более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. В итоге работники созданной "Седьмой студии" завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий.

