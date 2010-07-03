Песков прокомментировал решение суда освободить Серебренникова

В Кремле не будут комментировать решение суда, изменившего меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле не имеют права реагировать на решение суда, и делать этого не будут.
8 апреля Мосгорсуд изменил режиссеру Кириллу Серебренникову меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Таким образом, постановление суда первой инстанции изменили, а жалобу защиты удовлетворили.
Также суд отменил домашний арест для фигурантов дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского, гендиректора АНО "Седьмая студия" Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум. Им также изменили меру пресечения на подписку о невыезде.
По версии следствия, Серебренников создал "Седьмую студию" для развития и популяризации современного искусства. Подозреваемые завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий. Данные передавались в Минкультуры России. Ущерб от их действий оценивается в 133 миллиона рублей.
Никто из подозреваемых, за исключением Масляевой, не признал вину. Фигурантам дела "Седьмой студии" уже предъявили обвинение в окончательной редакции.
Под домашним арестом Серебренников пробыл больше 1,5 лет, с августа 2017 года, но не прерывал работу, хотя мера пресечения ее и затрудняла. Уже будучи фигурантом уголовного дела, он поставил в Большом театре высоко оцененный критикой балет "Нуреев", а также выпустил фильм "Лето" о молодом Викторе Цое.
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